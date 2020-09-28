Бизнесмен издал книгу Леннарта Мери на русском языке

Редкий материал о средневековой жизни эстонцев бизнесмен решил преподнести в подарок школьникам. Большая часть тиража в 300 экземпляров будет распространена по русским школам Эстонии.

Книгу с легкой руки переводчика Лейви Шера решили назвать «Серебристо-белый путь» Леннара Мери. «Это его серебристо-белый путь в истории Эстонии», – подчеркнула на презентации в Таллиннской Ратуше издатель Нелли Мельц. Перевод вышел в свет в издательстве «Александра» при участии Фонда Леннарта Мери.

А началось всё с того, что предприниматель Александр Цихилов, развивающий в Таллинне свой бизнес и изучающий эстонский язык, решил обратиться к истокам эстонского менталитета. Петербуржец, переехавший в Эстонию из совершенно из другой среды, захотел понять, куда он попал.

«Я переехал в Эстонию из России относительно недавно, и когда понял, что останусь здесь надолго, решил изучать эстонский язык. Начал достаточно поздно, в 44 года, – рассказал Цихилов. – Моя учительница эстонского языка в какой-то момент посоветовала мне прочитать книгу «Серебряный рассвет» Леннарта Мери. Я попытался найти ее в русском переводе, поскольку читать ее в оригинале очень сложно. И, к сожалению, не нашел. Возникла мысль, что может быть, стоило бы перевести, потому что материалов по средневековой Эстонии вообще-то очень мало. На русском языке – фактически нет».

Возник культурный пробел, который мы постарались заполнить. Культурное проникновение позволяет различным этническим группам сблизиться. Это важно. 2

«Надеюсь, что русскоязычный читатель воспримет эту книгу с большим интересом, потому что мы познаем культуру через историю», – подчеркнул бизнесмен.

В процессе подготовки перевода Цихилов с удивлением узнал, что Мери был издан на финском, и даже на итальянском, но попытки перевести его на русский язык так и остались попытками. И даже Таммсааре не переиздавался в современный период, кроме первых двух томов «Правды и справедливости».

Перевести Мери – задача не из легких. Всю сложность его особого языка ощутил на себе переводчик Лейви Шер. Фольклор сложно переводить, тем более – записанный на языке 16 века. К работе пришлось привлечь второго переводчика Григория Трапидо. «Они с задачей справились, сделали изменения в структуре книги, оптимально адаптировали текст для русского читателя, изъяв слишком сложные фольклорные части», – пояснил Цихилов.

Март Мери добавил большое количество фотографий из семейного архива, которые ранее не публиковались, и написал предисловие к изданию. Отдельной благодарности заслуживает работа редактора Елены Елиферовой.

Директор издательства «Александра» Нелли Мельц отметила, что эта книга значима не только для Эстонии:

Перевод книги важен для всей большой аудитории, читающей на русском. Русский язык не заканчивается в Кремле, он распространяется на огромную часть Планеты. 2

«Леннарт Мери – достойный автор, к которому следует прислушаться» – убеждена Мельц.

В книгу вошли не только впервые публикуемые на русском языке путевые заметки писателя Леннарта Мери «Серебристо-белый путь» ("Hõbevalge", 1976), но также его выступления как президента и воспоминания о нем, включая прощальное слово, произнесенное Яаном Кроссем на похоронах Мери.

Книга "Hõbevalge", действительно, только сейчас впервые издана на русском языке, подтвердила Нелли Мельц, которая занимается издательским делом с 1973 года. «Книгу Мери без конца пытались перевести, как и заново «Калевипоэга». Но до конца это дело так и не дошло», – добавила она. «Леннарт Мери рассказывал, казалось бы, мифические истории об Эстонии – о маленьком клочке земли на севере Европы, у Балтийского моря, в болотах. А сейчас всё словно бы подтвердилось. Выставка о варягах в Летной гавани и находки на Сааремаа доказывают, что торговля с южными странами существовала. «Серебристо-белый путь» протянут сквозь века».

«Мне показалось важным, чтобы эта книга появилась на русском языке, – отметил Цихилов. – Я понимал, почему эта книга не могла быть издана в советский период. Мои догадки подтвердили некоторые местные жители о том, что эта книга в 70-е годы могла высветить ненужные национальные акценты, поэтому ее решили не переводить».