В KUMU открывается масштабная выставка искусства Древнего Египта

На выставке представлены экспонаты возрастом в несколько тысяч лет, относящиеся к одной из ключевых коллекций древнеегипетского искусства – собранию Египетского музея в Турине, в Италии (Museo Egizio). Одновременно с выставкой в Художественном музее KUMU сокровища Древнего Египта будут представлены и в Хельсинки, в Художественном музее Amos Rex. Уникальный проект трех музеев предоставляет небывалую до этого возможность открыть для себя сокровища Древнего Египта, не совершая при этом далеких путешествий.

Выставка в KUMU включает 200 оригинальных предметов, которые знакомят с богатым наследием страны фараонов. Среди представленных артефактов – саркофаги, мумии, магические амулеты, различные предметы быта, находки из гробниц и скульптуры.

Через семь различных тем выставка рассказывает о жизненном укладе в период правления фараонов и о вере в вечную жизнь, об изображении людей, животных и богов разными способами и с разной целью, об иероглифах, как о художественной форме, а также о прикладном искусстве. Большая часть произведений египетского искусства не была предназначена для зрителей: прекрасные предметы и произведения искусства были наглухо закрыты в гробницах, для того, чтобы они служили богам и ушедшим в мир иной. По словам куратора выставки Паоло Марини, выставка предоставляет возможность взглянуть на мир глазами древних египтян.

«Благодаря демонстрируемым на выставке артефактам мы можем понять, как египтяне, жившие в ту эпоху, трактовали окружающую действительность, каким видели пышный зеленый ландшафт долины Нила, и каковы были их представления о потустороннем мире. Всё это мы можем узнать благодаря уникальному наследию Древнего Египта», − рассказывает Марини.

Помимо того, выставка дает представление о связи эстоноземельцев с Древним Египтом, перенося зрителя в XIX век – время всеобщего увлечения Египтом, − благодаря чему египетские древности появились и в эстонских музейных коллекциях.

«Можно подумать, что Древний Египет слишком далек от Эстонии – как в пространственном, так и во временном отношении. Однако, в начале XIX века люди здесь были прекрасно осведомлены о том, что происходило в Европе. Наполеоновские войны и, как результат, всеобщее увлечение Египтом, не оставили в стороне и Эстонию. Здесь также старались коллекционировать предметы, относящиеся к этой загадочной и малоизвестной культуре», − рассказывает сокуратор выставки Яаника Андерсон.

Выставка представляет собой уникальный проект, поскольку впервые оригинальные древнеегипетские экспонаты прибудут в Эстонию в таком большом количестве. В международном выставочном проекте участвуют Художесвтенный музей KUMU, Египетский музей в Турине и Художественный музей Amos Rex в Хельсинки.

Директор Художественного музея KUMU Кади Полли подчеркивает важность культурных связей, возникших благодаря сотрудничеству с зарубежными коллегами: «Два художественных музея, KUMU и Amos Rex, принимают эту ценнейшую выставку совместно, укрепляя культурные связи между Таллинном и Хельсинки. Несмотря на то, что выставки будут проходить параллельно, они будут дополнять друг друга своими различиями. В Финляндии взаимосвязь с наследием Древнего Египта поможет выстроить исторический роман Мика Валтар "Синухе, египтянин2, а в Эстонии – прошлое прибалтийских немцев».

10 октября на выставке пройдет день посетителя, и KUMU будет открыт до 20:00. В программе – экскурсии, занятия для всей семьи и для детей, а также вечер кино. Испытать новые гастрономические впечатления предложит единственный в Эстонии ресторан египетской кухни Gaberrito´s.

Выставку сопровождает книга на эстонском языке, мероприятия для публики, экскурсии, программы ярких впечатлений и увлекательная образовательная программа для детей и взрослых, знакомящая с культурой Древнего Египта.

В связи с распространением коронавируса и предписаниями Департамента здравоохранения, музей внимательно следит за развитием ситуации и соблюдением соответствующих мер предосторожности. Выставочные залы и общественные пространства снабжены дополнительными средствами дезинфекции, посещение музея стало бесконтактным, обслуживающий персонал носит маски, а в музейных помещениях следят за передвижением посетителей.