У управы нет управы?

Когда я прихожу на встречу со старейшиной Пеэтером Ярвелайдом, из его кабинета выходят двое русскоговорящих мужчин. Они благодарят старейшину района и прощаются. «Очень интересный человек. Очень», - воодушевленно начинает рассказывать Пеэтер.
«Это бывший офицер, житель района. Он говорит, что на улице Паавли начали появляться… Национальность сейчас, конечно, нельзя говорить, - смеется мой собеседник. - Назовем их цыганами, молдаванами. И если раньше встречались взрослые, то теперь это уже дети. Спрашивают сигаретку. Или девочки подходят к мужчине, а потом выпрыгивает из ниоткуда дама, которая начинает обвинять, что он пристает к девушкам и требует заплатить, иначе будут проблемы. Это же рэкет! Рэкет на улице, которая через год будет вести к нашей управе. Можно было бы установить камеры, но у нас нет столько полицейских, которые смогли бы просматривать все записи».
Припарковаться на год
— Так и как же решить проблему с улицей Паавли?
— Преступность надо прижать в первую очередь. Иначе потом будет сложнее и дороже. У нас уже было первое собрание с полицией. Мы обязательно встретимся еще раз и обсудим всё, а пока я жду от них анализа ситуации, в чем главная причина того, что на Паавли активизировалась преступность.
— Этот мужчина, бывший офицер приходил с вами поговорить только об этом?
— Нет, мы вместе выписали восемь проблем — от криминогенности до старого сарая на улице, который разваливается, и есть опасность, что этой зимой он сгорит. Поэтому мы позовем председателя квартирного товарищества и сразу обсудим все проблемы, таким образом сэкономим время и жителей, и управы.
— А этот человек — не председатель?
— Нет, просто неравнодушный житель, которому не все равно. Когда только шло формирование квартирных товариществ, председателями становились настоящие лидеры, но сейчас они уже постарели, устали. А сейчас я вижу, что председателями становятся люди, которые сводят свои обязанности до минимума. Нам надо как-то активизировать членов квартирных товариществ. Было бы хорошо, если бы маленькие микрорайоны тоже себя организовали так, чтобы они могли какие-то локальные небольшие проблемы решать сами или представлять интересы своего микрорайона.
— И как же этого добиться?
— Есть очень много инициативных людей, у которых есть и идеи, и энергия, они могут проявить себя. С 1991 года у нас есть Общество Каламая и Пельгулинна. Нужно больше организовывать такие общества, вести диалог. Почему это важно? К примеру, жители Каламая настаивают, чтобы мы хоть завтра сделали там парковку платной, потому что они приезжают к себе домой и по полчаса ищут парковочное место. Оказывается, другие люди оставляют там бесплатно свои автомобили, садятся на паром и уезжают чуть ли не на год в Финляндию. Если мы спросим жителей Таллинна и Пыхья-Таллинна в целом, то большинство будет против платной парковки, а проблема жителей Каламая так и останется нерешенной. Очень важно, чтобы мы слышали представителей отдельных микрорайонов.
— Вы уже больше года на посту старейшины, хотя до этого работали проректором в Казахстане. Привыкли к новой должности?
— Сейчас стало проще, первое время только вникал. У меня год ушел, чтобы понять, с кем я работаю, но я очень доволен своими работниками. Не могу сказать, что я всю жизнь мечтал стать старейшиной Пыхья-Таллинна (смеется).
— Но вот вы здесь, управляете четвертым по величине районом Таллинна.
— Кто-то говорит, что территория с населением в 60 тысяч человек — это район. Но я считают, что Пыхья-Таллинн — это своеобразный город. Я не изолирую его от города, нет, но Пыхья-Таллинн — очень своеобразная часть. Когда мы со старейшинами других районов встречаемся, то всегда приходим к выводу, что наши районы многое объединяет, но мы все очень разные.
Непохожий на остальные
— Чем Пыхья-Таллинн отличается от других районов?
— Он делится на микрорайоны.
— Но ведь и другие районы так делятся.
— Не-не-не, ну как можно сравнить с другими микрорайонами Копли, Ситси, Каламая, Ноблесснер. Я же по образованию юрист и историк. Так вот когда построили Копли, это был целый город. Нигде в Таллинне нет такой целостной проектировки. Здесь были полиция, прачечная, баня, церковь, заводы. Ну всё! Из Копли можно было не выезжать. И хотя со временем многое изменилось, что-то снесли, что-то преобразилось, но уникальная проектировка Копли осталась.
— Стройка новых жилых домов в районе идет очень активно. Как быстро растет число жителей и как управа решает сопутствующие росту населения проблемы?
— Когда я пришел в управу, было около 59 с половиной тысяч жителей. За последние месяцы число выросло, и уже к первому сентября у нас 60 147. А десять лет назад в Пыхья-Таллинне было около 56 000 жителей. Конечно, новые жители района – это не проблема, а ценность. Очень радует, что наш район выбирают для жизни и здесь возникают современные мультифункциональные кварталы по соседству с историческими деревянными улицами и домами советских времен. Город придерживается правила, что вместе с появлением новых жителей должна развиваться и инфраструктура, а особенности района при этом должны сохраняться.
— Одна из основных проблем города — нехватка земли, прежде всего, для школ.
— Если бы в начале 1990-х был такой великий человек, который сказал бы, что всю землю вокруг трамвайных линий нужно оставить городу, а не приватизировать и построить там школы, детские сады и социальные дома, я был бы очень рад. Но этого не произошло, и теперь у нас маленькие куски земли. Мы хотим построить в Пыхья-Таллинне стадион, а где его строить? Нам как воздух нужна государственная гимназия и в Пыхья-Таллинне на бульваре Кольде она будет построена в 2022 году, в ней поместятся 1200 человек. Это позволит освободить помещения для классов основной школы в других школах района.
— Статистика показывает, что в будущем детей в Таллинне будет еще больше и возникнет острая нехватка мест в школах.
— У нас есть резерв. Город содержит здание на Сыле, 40. Сейчас мы проводим анализ, следим за рождаемостью. В ближайшее время уже будет готова планировка школы, а стройка займет всего один год. Место хорошее, рядом со спортивным центром.
Жизнь насекомых
— На Пыхья-Таллинн возложена большая миссия — реализовать проект «Путукавяйл» - зеленый коридор от Коплиской товарной станции до пляжа Штромка. В какой стадии проект сейчас?
— Я сам человек с очень экологичным мышлением и от всего сердца радуюсь, что мы приводим в порядок парки, что у нас будет «Путукавяйл», такого нигде нет в мире. Концепция уже готова, парк проектируется. Как будет готов проект, станет ясно, насколько быстро согласно финансовым возможностям можно будет его обустроить. Парк должен быть готов через четыре-пять лет, однако, учитывая масштаб проекта, он может реализовываться поэтапно.
Дорога для букашек от океана до океана
Ученые, занимающиеся изучением насекомых и растений, исследовали распространение видов в районе Пыхья-Таллинна. В зоне, где будет пролегать «Путукавяйл», обитает свыше 15 видов бабочек, более 10 видов шмелей, большинство из которых находятся под защитой в Эстонии, а также около 30 видов пчел-отшельников.
Первый этап «Путукавяйл» охватит территорию от станции «Копли-товарная» до пляжа Штромка и будет включать в себя новую трамвайную линию, которая улучшит сообщение между микрорайоном Пельгуранна и центром города. Там же появятся дорожки для пешеходов и велосипедистов и парк с благоприятными условиями для сохранения и увеличения видового разнообразия растений и насекомых.
«Путукавяйл» будет пересекать улицу Сыле настолько компактно, насколько это возможно, чтобы все, кто двигался по ней, могли преодолеть ее за один раз. Также по другую сторону Сыле находится земля, на которой расположены гаражи. Их торцевые стены будут покрыты изображениями дополненной реальности. Если направить телефон на изображение, то на экране отобразится информация о том, откуда то или иное насекомое прилетело и каковы его любимые растения.
В будущем по коридору для насекомых можно будет добраться от окраины Старого Города до железнодорожной станции Хийу. Связывающий прежнюю железнодорожную насыпь с городскими улицами коридор «Путукавяйл» станет для детей из микрорайонов Хийу, Мустйыэ, Пельгуранна и других зеленой дорогой в школу.
— Перед интервью я спросила жителей района о том, чем они недовольны, и они похвалили работу управы, отметив, что проблем становится всё меньше. Но некоторые заметили две проблемы. Первая, что парк Сюста всё никак не приведут в порядок.
— Парк проектируется, расходы на него планируются на 2021 год. Сначала, к лету следующего года будет благоустроен коплиский Казепарк. Потом на очереди парк Сюста.
— И вторая проблема — часть пляжа Штромки, ближе к порту Меэрузе, которая считается неофициальной. Многие жалуются, что ее, во-первых, мало убирают. Во-вторых, жители хотят, чтобы ее обустроили и сделали частью пляжа.
— Мы хотим сделать его частью официального пляжа. Со временем там появится променад.
Это просто свинство
— Пеэтер, мы с вами подходим к основной причине моего визита — обеспокоенности жителей нижних Копли, которым доставляют проблемы порты Меэрузе и Беккери, где переваливают щебенку, а также предприятие BLRT.
— Как раз в начале сентября город дал разрешение на детальную планировку порта Меэрузе, там будет организован яхтенный порт, то есть уже одна точка перевалки исключается. Следующий шаг — порт Беккери тоже будет закрыт, а на берегу будут построены новые жилые дома.
— Новые дорогие дома, где люди не смогут жить. После публикации статьи о нарушениях на судоремонтном предприятии BLRT, мне начали писать жители близлежащих домов на улицах Сюста и Калури, которые годами не могут открыть окна из-за песчаной пыли, которая образуется вследствие пескоструйных работ на BLRT, а по ночам не могут спать из-за шума, потому что предприятие работает и по ночам.
— Я рад, что вы написали об этом. То, что человек открывает окно, а в него дует чем-то непонятным — это проблема, ее нужно решить сегодня, но думать и о том, что будет завтра и через пять лет.
— Люди говорят, что жаловались в управу района, но их не услышали.
— Только напишите так, как я вам скажу. Дело не в том, что мы не хотим помочь. Люди говорят, что они жалуются нам, но они жалуются в Департамент окружающей среды. Контроль предприятий — не в сфере нашей деятельности. Я попросил посмотреть архив писем в районную управу. В последнее время жалоб не было вообще, потому что люди шлют их в Департамент окружающей среды, а там не обязаны нас информировать, что является, конечно, абсурдом. Тут и начинаются проблемы. Не говорю уже о том, что творится во время распространения коронавируса. Это вообще свинство.
— А что творится?
— Вся информация засекречена. В самый разгар кризиса мне давали цифры о том, сколько зараженных в Пыхья-Таллинне. А сейчас я ничего не получаю, потому что власти решили не давать статистику по районам. Обмен информацией на государственном уровне ненормальный.
— Если контроль деятельности BLRT – не в сфере деятельности управы, то получается, что вы не можете найти управы на предприятие. Извините за каламбур.
— У меня есть конкретное предложение — мы соберем круглый стол (стучит по столу кулаком), выслушаем жителей тех домов на Сюста и Калури, позовем Департамент окружающей среды, Инспекцию окружающей среды, BLRT, вас, если хотите. Обсудим проблему все вместе, спросим, что уже сделано и что можно сделать, и сразу все запротоколируем. Только так можно ускорить решение проблемы. Потому что они (BLRT — прим. ред.) просто рассчитывают, что живущие там бабушки умрут.
— Но там же не только бабушки живут.
— Да им (BLRT — прим. ред.) всё равно. Надо сесть и всё обсудить, как мы сделали в ситуации с Ноблесснером, когда начали поступать жалобы на шум и мусор там. Мы провели круглый стол, взяли жителей, МуПо, полицию и BLRT, которой принадлежит территория. И тут выяснилось, что BLRT все-таки может поставить три мусорных ящика! Мелочь, а для этого пришлось организовать целое собрание.
На прощание я жму старейшине Ярвелайду руку с чувством глубокого удовлетворения от беседы. К моменту выхода этой статьи круглый стол, скорее всего, еще не будет организован, потому что на организацию уйдет не одна неделя, но управа района готова действовать, а значит, лед тронулся.