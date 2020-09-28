У управы нет управы?

— У нас есть резерв. Город содержит здание на Сыле, 40. Сейчас мы проводим анализ, следим за рождаемостью. В ближайшее время уже будет готова планировка школы, а стройка займет всего один год. Место хорошее, рядом со спортивным центром.

Жизнь насекомых

— На Пыхья-Таллинн возложена большая миссия — реализовать проект «Путукавяйл» - зеленый коридор от Коплиской товарной станции до пляжа Штромка. В какой стадии проект сейчас?

— Я сам человек с очень экологичным мышлением и от всего сердца радуюсь, что мы приводим в порядок парки, что у нас будет «Путукавяйл», такого нигде нет в мире. Концепция уже готова, парк проектируется. Как будет готов проект, станет ясно, насколько быстро согласно финансовым возможностям можно будет его обустроить. Парк должен быть готов через четыре-пять лет, однако, учитывая масштаб проекта, он может реализовываться поэтапно.

Дорога для букашек от океана до океана

Ученые, занимающиеся изучением насекомых и растений, исследовали распространение видов в районе Пыхья-Таллинна. В зоне, где будет пролегать «Путукавяйл», обитает свыше 15 видов бабочек, более 10 видов шмелей, большинство из которых находятся под защитой в Эстонии, а также около 30 видов пчел-отшельников.

Первый этап «Путукавяйл» охватит территорию от станции «Копли-товарная» до пляжа Штромка и будет включать в себя новую трамвайную линию, которая улучшит сообщение между микрорайоном Пельгуранна и центром города. Там же появятся дорожки для пешеходов и велосипедистов и парк с благоприятными условиями для сохранения и увеличения видового разнообразия растений и насекомых.

Так будет выглядеть будущий коридор для насекомых. ФОТО: Скриншот Youtube

«Путукавяйл» будет пересекать улицу Сыле настолько компактно, насколько это возможно, чтобы все, кто двигался по ней, могли преодолеть ее за один раз. Также по другую сторону Сыле находится земля, на которой расположены гаражи. Их торцевые стены будут покрыты изображениями дополненной реальности. Если направить телефон на изображение, то на экране отобразится информация о том, откуда то или иное насекомое прилетело и каковы его любимые растения.

В будущем по коридору для насекомых можно будет добраться от окраины Старого Города до железнодорожной станции Хийу. Связывающий прежнюю железнодорожную насыпь с городскими улицами коридор «Путукавяйл» станет для детей из микрорайонов Хийу, Мустйыэ, Пельгуранна и других зеленой дорогой в школу.