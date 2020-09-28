В Таллинне у работника Rimi диагностирован коронавирус

Вчера, 27 сентября, у работника Sõpruse Rimi диагностировали коронавирус, по первоначальным данным, он заразился в кругу семьи. Больной работник в клиентами не соприкасался. К настоящему моменту проведена дезинфекция, работники, которые были в близком контакте с зараженным, отправлены на самоизоляцию. Магазин открыт.
«К сожалению, во время пандемии невозможно избежать заражений, - сказал глава Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. - На сегодняшний день мы сделали все от себя зависящее, чтобы очаг не разрастался, а наши сотрудники и клиенты чувствовали себя безопасно. Полученный весной опыт помогает снизить риски и мы в течение полугода готовились к возможным коронаслучаям в магазинах Rimi. Безусловно, работа продолжается, и мы хотим обеспечить всем людям максимальную безопасность.
Он призвал сотрудников и клиентов носить маски, чтобы защитить себя и окружающих. «Начиная с чрезвычайного положения, между продавцами наших магазинов и клиентами было специальное защитное стекло, также обслуживающий персонал имеет возможность пользоваться защитными визирами, масками и резиновыми перчатками. Мы приняли все меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса и очень серьезно относимся к ситуации», - добавил Падумяэ.
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