В Таллинне у работника Rimi диагностирован коронавирус

«К сожалению, во время пандемии невозможно избежать заражений, - сказал глава Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. - На сегодняшний день мы сделали все от себя зависящее, чтобы очаг не разрастался, а наши сотрудники и клиенты чувствовали себя безопасно. Полученный весной опыт помогает снизить риски и мы в течение полугода готовились к возможным коронаслучаям в магазинах Rimi. Безусловно, работа продолжается, и мы хотим обеспечить всем людям максимальную безопасность.