Юри Ратас: следует расследовать новые обстоятельства гибели «Эстонии»

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что если обнаружились новые обстоятельства гибели парома «Эстония», например, о предположительном повреждении борта парома, их следует расследовать.
«В случае каждой крупной катастрофы всегда возникает много вопросов, требующих убедительных ответов, чтобы позволить потерявшим своих близких людям жить дальше. За эти годы проделана большая работа по расследованию парома «Эстония». В ней есть вклад официальных расследований и рабочих групп, а также многих других, которым было важно внести ясность в обстоятельства катастрофы. Все это было нужным и ценным. Выяснить окончательную и всеобъемлющую правду в этой ситуации сложнее всего», - отметил Ратас.
«Тем не менее, я уверен, что составленный в 1997 году финальный рапорт международной комиссии по расследованию гибели парома содержит наши лучшие сведения и оценки причин, ставших роковыми для парома в ту бурную ночь. В то же время, однозначно ясно, что если мы получим информацию о каких-то новых обстоятельствах, о которых не знали тогда, нужно будет заняться поднятыми вопросами и найти на них ответы. Разумеется, это следует сделать уважительным и достойным образом», - написал Ратас в социальных сетях.
«В прошлый вторник я посетил Хельсинки и Стокгольм, где мы обсудили ставшие известными нам подводные отрывки документального фильма о гибели парома «Эстония», который будет показан сегодня. Фильм содержит снятые в сентябре прошлого года кадры, запечатлевшие не замеченное ранее повреждение правого борта парома. На мой взгляд, это достаточно важная информация, истинность которой мы должны прежде всего установить, а затем найти ответы на все возможные вопросы, которые возникнут в этой связи», - отметил Ратас.
«Я договорился с моими коллегами, что если в фильме действительно упоминаются новые и неизвестные до сих пор обстоятельства, мы вместе выясним их причины. Я считаю важным, чтобы Эстония, Финляндия и Швеция вместе совершали дальнейшие шаги. Мы также считаем крайне важным, чтобы наши дальнейшие действия соответствовали бы заключенному тремя странами в 1995 году договору, охраняющему место последнего покоя жертв катастрофы парома «Эстония», - добавил Ратас.