Грабеж ⟩ Почему государство берет со студентов высокую процентную ставку по учебным кредитам

Министерство образования также признает, что условия кредитования - невыгодные. "Чтобы улучшить доступность студенческих кредитов, Министерство образования и науки в сотрудничестве с Министерством финансов разработало поправку к закону, цель которой - сделать условия студенческих кредитов более благоприятными и гибкими для студентов. Законопроектом предусматривается снижение процентной ставки по студенческим кредитом, более гибкое погашение студенческих кредитов и сокращение количества поручителей, необходимых для обеспечения студенческих кредитов», - ознакомило министерство со своими новыми планами.

Идея эта отнюдь не нова. Изначально проект о понижении процентной ставки до 2,5–3% должен был вступить в силу в этом году, но так и не стал законом. Теперь министерство планирует продвинуться вперед в реформе студенческих кредитов в в одних временных рамках с реформой докторантуры.

О невыгодных условиях студенческих кредитов говорят все последнее десятилетие. Член "Отечества" Свен Сестер, занимавший пост министра финансов в 2015-2017 годах, вспоминает, что идея реформы студенческих кредитов возникла много лет назад.

«Надо признать, что никаких серьезных изменений в объемах студенческих кредитов и процентных ставок за последние годы не произошло. Как министр финансов я инициировал обсуждение этого вопроса, а также предложил снизить процентные ставки по студенческим кредитам. В 2017 году, к сожалению, этого не произошло. Я по-прежнему считаю, что брать пять процентов в год со студента - это слишком много», - говорит Сестер.

Слишком маленькая конкуренция

«Из года в год среда процентных ставок становится более благоприятной, но следует отметить два исключения. Один - это процентная ставка по студенческим ссудам, а другой - по потребительским ссудам. Причина, по которой процентные ставки в этих областях не упадут ниже, скорее всего, связана с низкой конкуренцией», - сказал Сестер.

Политик признает, что снижать процентные ставки можно только в сотрудничестве с банками. «Если количество соискателей кредита невелико, а проценты практически несуществующие, готовность банков предлагать услугу может снизиться. Это означает, что изменения могут быть реализованы только в сотрудничестве с банковским сектором, где, к сожалению, существует относительно небольшая конкуренция».

Слова Сестера подтверждаются тем, что в последние годы и Luminor, и Coop Pank отказались от предоставления студенческих кредитов.