Грабеж ⟩ Почему государство берет со студентов высокую процентную ставку по учебным кредитам

В 2003 году десятый созыв Рийгикогу принял Закон о стипендиях и учебных кредитах, который во времена эстонской кроны предусматривал для студентов минимальную процентную ставку для студенческих ссуд на уровне 5% в год. Несмотря на то, что за это время в закон несколько раз вносились поправки, более 17 лет спустя ситуация остается прежней: годовая процентная ставка по студенческим кредитам остается неизменной и составляет минимум пять процентов в год, пишет Postimees.
Даже если какой-то банк и захочет предложить кредит на более выгодных условиях, в настоящее время это теоретически невозможно. Студенческий кредит - это гарантированный государством продукт, минимальная процентная ставка по которому устанавливается вышеупомянутым законом, а не самим финансовым учреждением.
Поскольку это, по сути, безрисковый продукт для банков (убытки покрывает государство), в трех предлагающих студенческие кредиты банках - LHV, SEB и Swedbank - процентная ставка является минимально возможной.
Однако студенты, ходатайствующие о кредите, должны предоставить поручительство двух лиц или гарантию недвижимости.
Многие ходят на работу
Если в эру кроны, особенно во время тогдашнего финансового кризиса, студенческие кредиты были привлекательными для студентов, в нынешней кредитной среде дело обстоит иначе. Это подтверждает и статистика: если в 2008/2009 годах 38 процентов студентов, имеющих право на получение студенческого кредита, взяли его, то в 2016/2017 учебном году этой возможностью воспользовались всего 6 процентов, или около 3000 студентов за учебный год. В последующие годы количество ходатайствующих упало до 2000.
Министерство образования и науки отмечает, что бесплатное высшее образование, вступившее в силу в 2013 году, также сыграло важную роль в сокращении количества ходатайствующих о кредите.
«Поскольку высшее образование бесплатно, количество студентов, берущих учебный кредит, сокращается с каждым годом. Причины в том, что начиная с 2013/2014 учебного года большинство студентов обучаются бесплатно, и стипендия выплачивается по мере необходимости. Снижение объема студенческих кредитов также было вызвано общим повышением уровня жизни и повышением финансовой грамотности, что побудило людей более ответственно брать ссуды. Кроме того, 68 процентов студентов работают параллельно с учебой», - объясняет советник министерства по коммуникациям Айре Койк.
Студент: это грабеж
Postimees также поговорил с двумя студентами, которые рассматривали возможность получения студенческого кредита, и признали, что условия ссуды стали для них решающими. «Отправляясь учиться в Нидерланды, я изучил несколько способов финансирования продолжения моего образования. Я также смотрел в сторону студенческих кредитов, но в то время лимит эстонского студенческого кредита составлял 2000 евро, так что это показалось мне не стоящим бюрократии. Жить за границей дорого, и 2000 евро там не очень помогут. Легче взять большую сумму в одном месте», - сказал Андер, изучавший бизнес в Нидерландах.
Студент, который в прошлом году пришел изучать экономику в Тартуский университет, заявил, что отказался от кредита из-за высоких процентных ставок. «Я рассматривал возможность финансирования расходов, связанных с моей учебой, хотя бы частично, за счет кредита, чтобы не работать параллельно, но при пяти процентах это определенно неразумный шаг в сегодняшней кредитной среде. Я знаю, что в предыдущий кризис процентные ставки были такими же, и тогда это было очень привлекательно. Ты мог взять ссуду под 5 процентов и поместить ее на срочный депозит с более высокой процентной ставкой. Но в сегодняшних условиях, когда государство само получает кредит под несуществующие проценты, это грабеж!» - заявляет студент, пожелавший сохранить анонимность.
Министерство образования также признает, что условия кредитования - невыгодные. "Чтобы улучшить доступность студенческих кредитов, Министерство образования и науки в сотрудничестве с Министерством финансов разработало поправку к закону, цель которой - сделать условия студенческих кредитов более благоприятными и гибкими для студентов. Законопроектом предусматривается снижение процентной ставки по студенческим кредитом, более гибкое погашение студенческих кредитов и сокращение количества поручителей, необходимых для обеспечения студенческих кредитов», - ознакомило министерство со своими новыми планами.
Идея эта отнюдь не нова. Изначально проект о понижении процентной ставки до 2,5–3% должен был вступить в силу в этом году, но так и не стал законом. Теперь министерство планирует продвинуться вперед в реформе студенческих кредитов в в одних временных рамках с реформой докторантуры.
О невыгодных условиях студенческих кредитов говорят все последнее десятилетие. Член "Отечества" Свен Сестер, занимавший пост министра финансов в 2015-2017 годах, вспоминает, что идея реформы студенческих кредитов возникла много лет назад.
«Надо признать, что никаких серьезных изменений в объемах студенческих кредитов и процентных ставок за последние годы не произошло. Как министр финансов я инициировал обсуждение этого вопроса, а также предложил снизить процентные ставки по студенческим кредитам. В 2017 году, к сожалению, этого не произошло. Я по-прежнему считаю, что брать пять процентов в год со студента - это слишком много», - говорит Сестер.
Слишком маленькая конкуренция
«Из года в год среда процентных ставок становится более благоприятной, но следует отметить два исключения. Один - это процентная ставка по студенческим ссудам, а другой - по потребительским ссудам. Причина, по которой процентные ставки в этих областях не упадут ниже, скорее всего, связана с низкой конкуренцией», - сказал Сестер.
Политик признает, что снижать процентные ставки можно только в сотрудничестве с банками. «Если количество соискателей кредита невелико, а проценты практически несуществующие, готовность банков предлагать услугу может снизиться. Это означает, что изменения могут быть реализованы только в сотрудничестве с банковским сектором, где, к сожалению, существует относительно небольшая конкуренция».
Слова Сестера подтверждаются тем, что в последние годы и Luminor, и Coop Pank отказались от предоставления студенческих кредитов.
По словам нынешнего председателя экономической комиссии Рийгикогу, вопрос о максимальной сумме кредита обычно вызывает различные политические взгляды. «Другая сторона касается спора о том, насколько разумна долговая нагрузка для молодого человека. Я считаю, что большинство людей несут ответственность и не берут на себя обязательств, которые они не могут выплатить. В то же время, это может быть одной из причин, по которой коалиции не могли прийти к консенсусу по этому вопросу », - объясняет Сестер, добавляя, что в этом году максимальная ставка увеличилась с 2 000 евро до 2 500 евро.