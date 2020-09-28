Пробоина в корпусе парома «Эстония»: главы МИД Эстонии, Финляндии и Швеции сделали совместное заявление

Эстония, Финляндия и Швеция договорились, что если станет известна важная новая информация о гибели парома «Эстония», о которой ранее не сообщалось, три страны вместе оценят ее.
В документальном фильме Discovery Network о катастрофе парома «Эстония» в 1994 году содержатся новые кадры, снятые под водой в месте расположения останков парома, на которых можно разглядеть повреждение в правом борту.
«Эстония, Финляндия и Швеция договорились, что проверка новой информации, представленной в документальном фильме, будет проходить в полном соответствии с заключенным в 1995 году соглашением Эстонской Республики, Финляндской Республики и Королевства Швеция о пароме «Эстония». Главная цель этого соглашения — защищать паром «Эстония» в качестве последнего пристанища жертв катастрофы от любой нарушающей покой деятельности. Наши страны тесно сотрудничают по этому вопросу, руководящим этим процессом флагманом является Эстония», - говорится в совместном заявлении глав МИД Эстонии, Финляндии и Швеции.
Эстония, Финляндия и Швеция подчеркивают, что опираются на заключения заключительного отчета Совместной комиссии Эстонии, Финляндии и Швеции по расследованию гибели парома «Эстония» (JAIC) 1997 года.
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