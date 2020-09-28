Эстонские бизнесмены старой школы вынашивают секретный план с привлечением греческого миллиардера

Группа известных бизнесменов хочет привлечь в Эстонию греческого миллиардера, чтобы вместе выкупить у немцев исторический цементный завод Кунда. Или, если это не сработает, построить рядом новую фабрику, пишет Postimees.
В середине августа было основано предприятие Eesti Tsement AS, деятельность которого - производство цемента. Основателями компании являются бывший член Рийгикогу и предприниматель Лембит Кальювеэ и Мехис Пильв, также предприниматель, которому принадлежит, например, квартал Всемирного торгового центра (WTC) в центре Таллинна. В совет также входит зять Кальювеэ Дэвид О'Брок, американец, который руководил крупными заводами в Эстонии. Также в состав правления входит Лаур Кальювеэ, сын Лембита Кальювеэ.
Компания с амбициозным названием окружена завесой тайны. Лаур Кальювеэ вежливо говорит, что не хочет ничего говорить, пусть журналист обращается к Мехису Пильву.
«Мы решили, что не будем ничего говорить, пока видение не будет определено», - говорит Пильв по телефону, добавляя, что в лучшем случае через три недели откроется веб-сайт, на котором можно будет все прочитать.
Планируется ли что-то масштабное, спрашивает под конец разговора журналист. «Я никогда не занимался мелочами», - хвастается в ответ Пильв.
Слегка сказочный план
План начинает распутываться в разговоре с Лембитом Кальювеэ. Сначала он рассказывает о 140-летней истории цементного завода в Кунда. Мусоросжигательные заводы, маленький городок, погребенный в пыли, некий богатый греческий миллиардер.
"А что вы делаете?" - спрашивает нетерпеливо журналист.
«На данный момент от компании еще мало что есть, - вздыхает Кальювеэ, - но она была создана для восстановления производства клинкера и цемента в Эстонии. Сегодня в Кунда существует опасность, что все рухнет, фабрика исчезнет. Мы этого не хотим».
Действительно, в словах Кальювеэ отчасти есть зерно. В середине марта компания Kunda Nordic Tsement объявила о прекращении производства клинкера, который, коротко говоря, является сырьем для цемента, и сократила 80 человек. Причина крылась в резком подорожании CO2, что делает экономически бессмысленным загрязняющее производство. Отныне KNT импортирует клинкер из других стран и перемалывает его в цемент. Руководители компании заявили, что возможны и дальнейшие сокращения.
«Мы хотим привлечь сюда инвестора или инвесторов, при поддержке которых возобновится производство цемента», - говорит Кальювеэ. Затем нынешнему владельцу завода в Кунда, немецкой строительной компании Heidelberg Cement, будет предложено выкупить у нее завод. «А если это не сработает, можно будет построить новый завод», - предлагает Кальювеэ. Он признает, что план немного фантастичен. Создание нового цементного завода, вероятно, обойдется в сотни миллионов евро.
В то же время Кальювеэ и Пильв нацелены на инвестора, у которого очень-очень много денег. Этот человек - греческий миллиардер и цементный промышленник не в первом поколении Джордж Цацос. И Кальювеэ, и Пильв знают его с 90-х годов, когда Цацос сыграл важную роль в реконструкции цементного завода в Кунда.
Цементный завод Кунда, имеющий долгую и достойную историю, к началу 1990-х годов полностью амортизировался. Город был покрыт ровным слоем цементной пыли. Поскольку экологический ущерб был настолько велик, разговоры о закрытии завода возникали все чаще. Но тогда тогдашнему главе внешнеэкономического совета Мехису Пильву удалось привезти того же Цацоса в Кунда. Греческий промышленник почуял бизнес-возможность и купил старый завод.
Это подстегнуло финскую цементную промышленность по ту сторону залива, поскольку в лице Цацоса у нее появился новый конкурент, который мог наводнить рынок региона дешевым цементом. Финны приехали в Кунда и, в свою очередь, купили завод у Цацоса. Одним из условий договора было то, что завод должен быть полностью отремонтирован. Цацос заработал неплохую посредническую прибыль благодаря умному ходу и позже повторил ту же схему в Польше и на Кипре. После того, как завод был приведен в порядок, он еще несколько раз меняла владельцев, пока не попал в руки немецкой фирмы Heidelberg, которой принадлежит до сих пор.
Теперь, почти 30 лет спустя, здесь снова ждут Цацоса. «Он бы даже приехал в Кунда, но Грецию закрыли», - указал Кальювеэ на ограничения на поездки.
Но в чем должен быть интерес Цацоса, когда рынок цемента в регионе переполнен, а цены падают? "Цацос - это человек, у которого есть рынок сбыта для России. KNT сегодня это делать не в состоянии. Но когда откроется российский рынок, он будет очень сладким», - считает Кальювеэ.
В игру вступает АЭС
Бывший политик признал, что, возможно, он забегает слишком далеко вперед. Поэтому идея Пильва и Кальювеэ состоит в том, чтобы запустить платформу, для того чтобы Цацос или другой инвестор не начинали с нуля.
«Платформа означает, что у нас есть компания, у нас есть руководители, сотрудники, инфраструктура, необходимые ноу-хау, может быть, даже первые лицензии», - отмечает Кальювеэ.
Он добавляет, что у компании Kunda Trans, в которой его принадлежит доля, даже есть участок земли рядом с цементным заводом, на котором в случае необходимости можно построить новый завод. Кроме того, KNT имеет право добывать большие количества известняка и горючего сланца, что Кальювеэ считает особенно важным.
Сразу возникает вопрос, заинтересован ли Heidelberg в продажах. "Я не знаю их интереса. В настоящее время на рынке цемента очень тяжело», - признает Кальювеэ, не скрывающий, что у него также есть свои личные интересы в игре. Когда весной KNT прекратила производство клинкера, Kunda Trans потеряла один миллион тонн перевозок в год. «Я хочу, чтобы и моей компании было что перевозить», - признается он.
Перед цементным заводом стоит еще одна интересная возможность. В частности, Fermi Energia, возглавляемая Калевом Каллеметсом и Cандором Лийве, планирует строительство первой атомной электростанции в Эстонии, и Кунда считается одним из мест с наибольшим потенциалом. Однако для строительства АЭС нужно много бетона. Таким образом, самый важный компонент бетона - цемент - мог бы поступать сразу из того же города. Кальювеэ признает, что они учли и это в своих планах.
Насколько вероятным Кальювеэ считает строительство нового завода? "Знаете, это все находится еще на слегка сказочном уровне. Это один из вариантов. Но мы много работаем », - отвечает он.
Зять Кальювеэ Дэвид О'Брок говорит, что у Лембита есть желание возродить цементную промышленность Эстонии. "Он еще больший патриот Вирумаа, чем я, и хочет, чтобы Кунда работал в полную силу. И я в этом тоже немного помогаю", - говорит О'Брок.
Меэлис Эйнстейн: на рынке мало места
Давний руководитель Kunda Nordic Tsement AS Меэлис Эйнстейн сказал, что он знает о существовании Eesti Tsement AS. «Ходят всевозможные разговоры, но я точно не знаю, что они планируют», - сказал он Postimees.
Однако его беспокоит выбор имен конкурентами. «Я пытался сказать им, что название было не самым удачным. Мы не обращаемся в суд, но это может ввести клиентов в заблуждение», - отметил Эйнстейн, указав на то, что когда говорят об эстонском цементе, обычно подразумевается KNT. Тем более, что когда-то их названием было "Ннаучно-производственная команда Eesti Tsement".
Эйнcтейн, долгое время занимавшийся цементным бизнесом, сказал, что на самом деле места для новых участников на рынке мало. Европейский Союз ужесточает экологические и климатические требования, что затрудняет зарабатывание денег предприятиями с большим экологическим следом. «Европейская цементная промышленность больше не является конкурентоспособной или экспортоспособной», - сказал Эйнстейн.
Что касается строительства новой фабрики, Эйнcтейн считает это ужасно дорогим предприятием. «В Скандинавии и регионе Балтийского моря наблюдается сильное перепроизводство цемента. Склады переполнены. Его сложно экспортировать, но и внутренний рынок небольшой», - также перечислил он сложности цементного бизнеса.
«В любом случае, я с нетерпением жду и с волнением слежу за тем, что делает Eesti Tsement AS», - заключил Эйнстейн.