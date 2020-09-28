Эстонские бизнесмены старой школы вынашивают тайный план с привлечением греческого миллиардера

Зять Кальювеэ Дэвид О'Брок говорит, что у Лембита есть желание возродить цементную промышленность Эстонии. "Он еще больший патриот Вирумаа, чем я, и хочет, чтобы Кунда работал в полную силу. И я в этом тоже немного помогаю", - говорит О'Брок.

Меэлис Эйнстейн: на рынке мало места

Давний руководитель Kunda Nordic Tsement AS Меэлис Эйнстейн сказал, что он знает о существовании Eesti Tsement AS. «Ходят всевозможные разговоры, но я точно не знаю, что они планируют», - сказал он Postimees.

Однако его беспокоит выбор имен конкурентами. «Я пытался сказать им, что название было не самым удачным. Мы не обращаемся в суд, но это может ввести клиентов в заблуждение», - отметил Эйнстейн, указав на то, что когда говорят об эстонском цементе, обычно подразумевается KNT. Тем более, что когда-то их названием было "Научно-производственная команда Eesti Tsement".

Исполнительный директор Kunda Nordic Tsement Меэлис Эйнстейн. ФОТО: Vladislav Musakko/

Эйнcтейн, долгое время занимавшийся цементным бизнесом, сказал, что на самом деле места для новых участников на рынке мало. Европейский Союз ужесточает экологические и климатические требования, что затрудняет зарабатывание денег предприятиями с большим экологическим следом. «Европейская цементная промышленность больше не является конкурентоспособной или экспортоспособной», - сказал Эйнстейн.

Что касается строительства новой фабрики, Эйнcтейн считает это ужасно дорогим предприятием. «В Скандинавии и регионе Балтийского моря наблюдается сильное перепроизводство цемента. Склады переполнены. Его сложно экспортировать, но и внутренний рынок небольшой», - также перечислил он сложности цементного бизнеса.

«В любом случае, я с нетерпением жду и с волнением слежу за тем, что делает Eesti Tsement AS», - заключил Эйнстейн.