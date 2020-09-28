Беспрецедентная практика в законотворчестве

В середине сентября в Рийгикогу поступил составленный Министерство экономики и коммуникаций проект изменения Закона о туризме и защите потребителей. Вопросы, например, сколько комнат должно быть в гостинице, или должна ли в доме отдыха иметься возможность для приготовления пищи, из-за неожиданного предложения Министерства финансов, распространились на все предприятия данной сферы деятельности. А вызывающая вопросы законотворческая практика удивила как коалицию, так и представителей оппозиции, пишет Postimees.
Законопроект под номером 234, который оказался в производстве экономической комиссии парламента 15 сентября, по версии Министерства экономики требовал осовременивания требований условий размещения, что стало бы решением проблемы неравной конкуренции. Учитывая почтенный возраст действующих сейчас регуляций (почти 20 лет), а также появление услуги распределения, как, например, Airbnb и booking.com, причин сомневаться в уместности законопроекта не было.
Дигитальные платформы предлагают потребителям новые возможности, а для того, чтобы удержаться в конкуренции, традиционные предприятия размещения должны понять стиль мышления клиентов, которые ищут альтернативные услуги, объяснено в пояснительной записке. Таким образом, чтобы выстоять конкуренцию с домашним размещением и гостевыми квартирами, новым законопроектом смягчили требования.
Запоздавшие предложения об изменениях
Представляющая законопроект в экономической комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) объяснила необходимость изменений таким образом: «Причиной, почему возникла разница в ценах, было то, что к гостиницам предъявляется много требований как по пожарной безопасности, так и по услугами. Нужно, чтобы имелся завтрак, имелся круглосуточный стол приема. Я считаю, что было бы правильно смягчить требования на услуги, которые делают продукт дороже».
В гостиницах и мотелях, согласно новому законопроекту, вместо десяти, как сейчас, должно быть минимум пять комнат для размещения, у гостиниц исчезнет требование о кормлении. Государственный размах уменьшится и в плане требований о качестве услуг размещения, а также, например, звездность заведений размещения останется во власти рынка.
Экономическая комиссия официально поддержала законопроект на заседании, которое прошло 22 сентября. Однако недоумение вызывали поступившие 17 сентября предложения о поправках от Министерства финансов. Они, по процедурным причинам экономической комиссии, при формировании решения в учет еще не приняты.
Суть предложений в широком смысле заключаются в изменении Закона о подоходном налоге таким образом, чтобы все предлагающие распределенные услуги предприятия (Airbnb, Bolt, Uber и так далее) к 1 февраля представляли Налогово-таможенному департаменту отчеты о клиентах, которые при помощи их услуги получили доход.
Если в законопроекте Министерства экономики подчеркивалось, что поправки не создают особые регуляции для распределительной экономики, исходят лишь из обобщения среды обычного предпринимательства, то Министерство финансов отмечает, что предложенная им обязанность отчитываться для дигитальных платформ, отличается в плане адресации проблемы.
Министерство финансов объяснило, что осуществление государственного надзора над лицами, предлагающими услуги через дигитальные платформы, крайне затруднено, если не невозможно. «Если дигитальные платформы, где продавцы и поставщики услуг могут работать или под фиктивным названием или аккаунтом, или работают под именем, не называя фамилии», - сказали в министерстве.
Как вторжение на кухню через черный вход
Проблем в глобальном масштабе две. Как сказал и председатель экономической комиссии Свен Сестер («Отечество»), необычно, что прежде чем отвечающий за тему министр представит законопроект ведущей комиссии, другое министерство отправляет свои предложения о поправках к законопроекту. Другими словами, к отправленному правительством законопроекту одно министерство задним числом начало предлагать изменения, хотя возможность для этого имелась еще на первом круге согласования.
Сестеру секундировала Аккерманн. Такое поведение она прямо назвала – слабой законотворческой практикой правительства. «Один министр приносит Закон о туризме, который смягчил бы требования для гостиниц, чтобы не было больше, например, обязанности предлагать завтраки. И тут другой министр заявляет, мол, нет, изменим Закон о подоходном налоге. Министры должны были договориться об этом еще в правительстве», - сказала Аккерманн, сравнив такое поведение с вторжением в кухню через черный вход.
«Совершенно беспрецедентная практика», - признала она. Изменение Закона о подоходном налоге таким образом, чтобы обязать дигитальные платформы подавать отчеты, по оценке Аккерманн, должно происходить в виде отдельного законопроекта от правительства.
Вторая проблема, по словам Аккерманн, заключается в том обстоятельстве, что предложения о поправках, принесенные Министерство финансов через черный вход, открывают тему, которая нуждается в основательном обсуждении.
«Это настолько принципиальный вопрос, поскольку до сих пор не было такой практики, чтобы рестораны должны были к 15 февраля задекларировать, у какого хуторянина и по какой цене они купили картошку или молоко, - сказала Аккерманн. – Отдельный вопрос – равное отношение к клиентам. Если я иду в гостиницу или гостевую квартиру и плачу наличными, то я это не декларирую. Но если бронирую через booking.com, то платформа это декларирует. Она предоставляет неполные данные о предпринимателе». Правда она отметила, что против идеи наложения обязанности подавать отчеты для предприятий распределительной экономики, Аккерманн ничего не имеет. Приведенные места для беспокойства подтверждают, что потребность в более длительном обсуждении имеется.
Предложения о поправках связаны с законопроектом?
Когда 22 сентября законопроект обсуждался в экономической комиссии, Аккерманн спросила министра экономики и коммуникаций Таави Ааса (Центристская партия) и о предложениях Министерства финансов.
«Он принципиально не мог ответить на этот вопрос, - вспоминает Аккерманн. – Поскольку это поступило из Министерства финансов, они pro forma и не должны были отвечать».
Факт, что по описанию руководителя комиссии Сестера во время заседания, прошедшего в прошлый вторник, Аас все же объяснил, что Министерство финансов беспокоится о поступлении государственных доходов. Поэтому руководимое Мартином Хельме министерство и затронуло эту тему. Так Аас прокомментировал ситуацию и для Postimees: «Я считаю, что предложение Министерства финансов, связано с предложением по Закону о туризме – обеспечить равные условия для экономической деятельности как в условиях дигитальной экономки, так и в обычной экономке. Из той же логики исходят и предложения по Закону о туризме: мы не вводим новых требований для предприятий по размещению, работающих на дигитальных платформах, чтобы обеспечить равную конкурентную ситуацию на рынке. И предложение Министерства финансов скорее упрощает составление финансовой отчетности».
В отличие от Ааса, например, Сестер не так уверен, пересекаются ли представленные министерствами варианты. По его словам, предложение о поправках касается туризма лишь частично, также налоговые вопросы относятся к компетенции финансовой комиссии. Таким образом, сейчас, по оценке Сестера, нельзя добавлять обязанность представлять отчеты для дигитальных платформ к данному законопроекту.
Предложения содержат чувствительные темы
Поскольку законопроект должен быть применен 1 января 2021 года, по словам Аккерманн, речь идет скорее о вопросе с критическим значением времени.
«Тут все должно быть продумано, а участники процесса в целом согласны. И те, кто сдает свои дома через Airbnb, должны получить возможность что-то сказать по этому вопросу», - сказала она.
Сестер согласился с Аккерманн, что корректно было бы провести вопрос через круг согласования: «И если действительно речь идет о теме, где время имеет критическое значение, то министерство могло бы обратиться к парламентской финансовой комиссии с просьбой инициировать данные изменения. При таких поправках так и так необходимо просить о согласовании, поскольку они содержат чувствительные темы».
Уже в среду законопроект Министерства экономки, пока без предложений Министерства финансов, должен попасть на первое чтение в Рийгикогу. За ним последует срок для внесения предложений об изменении, после чего начнут обсуждать и предложения Министерства финансов.
К моменту публикации получить комментарий Министерства финансов Postimees не смог.
У Bolt и Airbnb опыт уже имеется
И хотя поступившая от Министерства финансов обязанность подавать отчетность со стороны дигитальных платформ должна было начать действовать в таком виде с нового года, Налогово-таможенный департамент уже раньше на добровольной основе сотрудничал с некоторыми предприятиями распределительной экономики. Среди них есть как Airbnb, влияние на сферу размещения которой и стало причиной возникновения потребности в обновлении закона, так и посредник при распределяемых проездках фирма Bolt. «Это делает декларирование доходов быстрее и удобнее. Все наши руководители могут дать на это свое согласие, - прокомментировал прежний опыт от имени Bolt Яан Лашманов. – Что касается изменения закона, то мы поддерживаем простое и прозрачное решение, которое действовало бы равно для всех предприятий данной сферы деятельности».
В наказание – денежный штраф или закрытие домена
Если предложения Министерства финансов пройдут и дигитальным платформам вменят в обязанность декларировать доход, полученный при их посредничестве, то какие наказания могут быть применены в случае неисполнения?
Варианта два: или денежное взыскание, или блокирование имени домена платформы. Блокировка домена, прежде всего, сфокусирована на зарегистрированных за границей предприятиях, поскольку нереально поверить, что администраторов таких дигитальных платформ можно призвать к порядку взысканиями, штрафами или иным подобными финансовыми мерами.