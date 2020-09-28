Беспрецедентная практика в законотворчестве

Предложения содержат чувствительные темы

Поскольку законопроект должен быть применен 1 января 2021 года, по словам Аккерманн, речь идет скорее о вопросе с критическим значением времени.

«Тут все должно быть продумано, а участники процесса в целом согласны. И те, кто сдает свои дома через Airbnb, должны получить возможность что-то сказать по этому вопросу», - сказала она.

Сестер согласился с Аккерманн, что корректно было бы провести вопрос через круг согласования: «И если действительно речь идет о теме, где время имеет критическое значение, то министерство могло бы обратиться к парламентской финансовой комиссии с просьбой инициировать данные изменения. При таких поправках так и так необходимо просить о согласовании, поскольку они содержат чувствительные темы».

Уже в среду законопроект Министерства экономки, пока без предложений Министерства финансов, должен попасть на первое чтение в Рийгикогу. За ним последует срок для внесения предложений об изменении, после чего начнут обсуждать и предложения Министерства финансов.

К моменту публикации получить комментарий Министерства финансов Postimees не смог.

У Bolt и Airbnb опыт уже имеется И хотя поступившая от Министерства финансов обязанность подавать отчетность со стороны дигитальных платформ должна было начать действовать в таком виде с нового года, Налогово-таможенный департамент уже раньше на добровольной основе сотрудничал с некоторыми предприятиями распределительной экономики. Среди них есть как Airbnb, влияние на сферу размещения которой и стало причиной возникновения потребности в обновлении закона, так и посредник при распределяемых проездках фирма Bolt. «Это делает декларирование доходов быстрее и удобнее. Все наши руководители могут дать на это свое согласие, - прокомментировал прежний опыт от имени Bolt Яан Лашманов. – Что касается изменения закона, то мы поддерживаем простое и прозрачное решение, которое действовало бы равно для всех предприятий данной сферы деятельности».

В наказание – денежный штраф или закрытие домена Если предложения Министерства финансов пройдут и дигитальным платформам вменят в обязанность декларировать доход, полученный при их посредничестве, то какие наказания могут быть применены в случае неисполнения? Варианта два: или денежное взыскание, или блокирование имени домена платформы. Блокировка домена, прежде всего, сфокусирована на зарегистрированных за границей предприятиях, поскольку нереально поверить, что администраторов таких дигитальных платформ можно призвать к порядку взысканиями, штрафами или иным подобными финансовыми мерами.