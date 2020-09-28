Небольшие города нашли в себе мужество взглянуть правде в глаза

Снос и переселение должны привести к улучшению качества городской среды за счет более хороших условий жизни, услуг и инвестиций в публичное городское пространство. Это, несомненно, политически сложные решения, требующие широкого обсуждения, но их откладывание увеличивает риск того, что уже и так ограниченные ресурсы будут рассредоточены и раздроблены без возможности обновления городского района или центра города.

Стоит подчеркнуть, что именно нынешние жители – самый ценный актив самоуправления, человеческий капитал, который необходимо беречь. Привязанность горожан к месту и заинтересованность в улучшении жизненной среды являются краеугольным камнем успешной стратегии адаптации – ведь они поддерживают продвижение и развитие местной жизни.

«К 2050 году до четверти используемого в настоящее время жилого фонда может быть выведено из эксплуатации: 5300 многоквартирных домов и 40 000 частных домов.

«Ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе нет смысла сохранять не соответствующую реальным, значительно сократившимся потребностям городскую среду, требующую высоких затрат на инфраструктуру».

• Самый дорогой актив города – это горожане, которые заботятся о своем родном городе и поддерживают там жизнь.

• План сокращения и его реализация – существенная, а не формальная – должны быть одним из предпосылок для подачи заявок на получение государственных меры и европейских субсидий.

• Большинству самоуправлений Эстонии необходим долгосрочный план адаптации жизненной среды и городского пространства к сокращению населения. В настоящее время развитие рассматривается только в плане роста.

Планировка Кивиыли позволила участникам быстро адаптироваться

Ану Неэдо

Советник по развитию волости Люганузе

Ану Неэдо ФОТО: Erakogu

С начала смены веков в Кивиыли снесены 22 хрущевки. Нам удалось практически идеально, поквартально сократить городское пространство. В то же время снос зданий потребовал от городской управы большой храбрости, чтобы решить имущественные вопросы и найти деньги на снос из городского бюджета. Как мы сами признаем: регресс – это тоже развитие.

Проблема собственности была и остается препятствием на пути к планированию сокращающегося городского пространства и управлению им. Ведь мы можем нарисовать красные области на карте города, где, согласно анализу заселенности и состояния жилищного фонда, могла быть предусмотрена ликвидация бесперспективных многоквартирных домов.

Но как представить этот план владельцем и жителям? Их нынешний владелец – это постоянный житель, часто пенсионного возраста, для которого важно, чтобы поликлиника, аптека и магазин были в шаговой доступности. И это его собственность и милый дом, даже если в доме много пустующих квартир.

Несмотря ни на что, в рамках показательного проекта нам удалось переселить и поселить вместе жителей из двух полупустых хрущевок. Залог успеха в том, что мы постарались найти индивидуальный подход к каждому человеку и семье, прислушаться к их пожеланиям и потребностям, оценить способность человека справляться с ситуацией и на основании этого найти и предложить муниципальную квартиру.

Вместо прежних квартир мы предлагаем жилые площади со всеми удобствами в домах в хорошем техническом состоянии с сильным квартирным товариществом и хорошо функционирующим жилищно-коммунальным хозяйством. Тем самым мы достигаем двух целей. Во-первых, ликвидировать устаревший жилищный фонд, а во-вторых, заселить пустующие квартиры в более новом городском районе, соответствующем типу «тартуский дом».

Жители полупустых домов переезжают в центр Валга

Иржи Тинтера

Волостной архитектор Валга

Иржи Тинтера ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

За последние 30 лет город Валга потерял около трети своего населения, поэтому здесь много неиспользуемых домов. В последние годы местное самоуправление эффективно работало над адаптацией городского пространства к нынешним сократившимся потребностям.

Одним из ключевых мероприятий является подготовка новой общей планировки, главная цель которой адаптировать размер города к сократившемуся населению и оживить центр города. За пределами центра города будет уменьшена застройка и увеличена площадь зеленых насаждений, а инвестиции публичного сектора будут направлены в центр города. Все для того, чтобы город стал меньше и компактнее и сократилось количество неиспользуемых зданий.

Участие в пилотном проекте министерства финансов по жилищному фонду сокращающихся самоуправлений дает Валга возможность переселить людей, живущих в полупустых многоквартирных домах, и снести многоквартирные дома в плохом состоянии. В сотрудничестве с государством мы выяснили, сколько и какие квартиры в Валга не заселены, и подготовили план действий. Также планируется отремонтировать как минимум один многоквартирный дом и снести как минимум три.

Людям, живущим в полупустых многоквартирных домах, мы предлагаем взамен квартиры именно в центре города. Для этого мы приобретаем квартиры в центре города, ремонтируем их и делаем пригодными для проживания.

Таким образом, мы оживляем центр города за счет новых жителей. Основываясь на полученном опыте, мы продолжим работать с целью значительного повышения качества и цен на жилье в Валга.