Небольшие города нашли в себе мужество взглянуть правде в глаза

Все уезды Эстонии, кроме Харьюмаа, находятся в стадии сокращения населения. В основном, это касается и эстонских городов. Сокращение – это долгосрочная и структурная проблема, которая появилась на повестке дня многих самоуправлений.
Это вызвано совокупным влиянием нескольких факторов: перемещением предприятий и производства в более благоприятные места, урбанизацией, то есть переселением жителей в Харьюмаа, а также старением населения и низкой рождаемостью, что усугубляет сокращение населения. По прогнозу Департамента статистики Эстонии, к 2040 году в Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Валгамаа и Йыгевамаа будет на треть меньше жителей. Сокращение может быть длительным и неизбежным, но реагировать на него нужно не смиренно и покорно, а активно-адаптивно.
Наиболее заметная часть последствий сокращения – это жилищный фонд, который не обновляется из-за нарушения рыночного механизма, недостаточного финансирования, отсутствия интереса со стороны инвесторов и застройщиков и ограниченных возможностей жителей. В долгосрочной государственной стратегии реконструкции зданий прогнозируется, что к 2050 году до четверти используемого в настоящее время жилищного фонда может быть выведено из эксплуатации: 5 300 многоквартирных и 40 000 частных домов.
Если до сих пор опустение жилья происходило неконтролируемо, то в будущем самоуправление должно взять процесс сокращения под контроль: какие населенные пункты и жилые кварталы и как именно будут пустеть, смириться ли с редеющим городским центром или найти решения для направления сокращения на окраины. Лишь несколько самоуправлений проанализировали воздействие и последствия сокращения на жилую среду и разработали более долгосрочный план адаптации к сокращению.
Министерство финансов реализует пилотный проект в волостях Валга и Люганузе, а также в городе Кохтла-Ярве, в ходе которого был проведен анализ расположения незаселенных жилых помещений в различных населенных пунктах, при этом особое внимание было уделено многоквартирным домам.
70 процентов домашних хозяйств Эстонии живут в квартирах, а доля многоквартирных домов является самой большой в городах и уездных центрах. В среднем от четверти до трети жилых помещений в анализируемых самоуправлениях уже сейчас не заселены. В быстро сокращающихся поселках пустует, возможно, даже половина квартир. При этом незаселенные дома в большинстве своем разбросаны по всему городу, независимо от типа многоквартирного дома. Поэтому в городах не появились пустые дома, зато есть много квартир-призраков.
Большое количество незаселенной жилплощади создает эффект домино, когда начинают пустеть многоквартирные дома или целые районы. Владельцы незаселенной жилплощади могут быть не заинтересованы в инвестициях в многоквартирный дом, его реновации, или у них просто нет на это денег. Возникшие долги берет на себя товарищество, а это значит, что оно может не иметь возможности поддерживать многоквартирный дом в порядке.
Поскольку в долгосрочной перспективе жильцы не видят возможности улучшения состояния дома, более успешные семьи переезжают в многоквартирный дом получше или частный дом. В результате в доме остается жить лишь несколько человек, которые привязаны к своей квартире или не имеют возможности сменить место жительства по экономическим причинам. По этой причине в интересах самоуправления изучить заполняемость жилых домов, а также поддержать квартирные товарищества в плане ремонта здания и решения всевозможных проблем, возникающих из-за опустения жилого дома.
Сложно составить долгосрочный план адаптации городской среды, поскольку у большинства местных самоуправлений нет четкого представления о реальных потребностях и ожиданиях жителей, как в отношении жилищного фонда, так и общественного пространства и услуг.
Например, планируют ли люди связать свое будущее с данным регионом или местным самоуправлением в долгосрочной перспективе или хотят уехать при первой возможности? Проблема нынешнего качества жизни – это квартира неправильного размера, высокие коммунальные расходы или неприятная городская среда, или все-таки низкая заработная плата и плохая работа?
В местной политике часто звучат противоречивые идеи и планы. В то же время любые новые инвестиции в жилую среду (новая детальная планировка, новое общественное здание, модернизация инфраструктуры или публичного пространства) должны основываться на четких решениях и знании местоположения.
В большинстве случаев пустеют именно более старые многоквартирные дома в центре города. Торговые центры, а также спортивные центры и новые школы часто планируются на окраине города, растягивая и без того редконаселенный город, рассредоточивая деятельность и создавая вынужденную мобильность. Центр города остается пустым, превращается в городской сад или вымирает.
Адаптация городской среды исходя из численности населения и потребностей жителей должна рассматриваться как возможность, а не как регресс. Пространственное сокращение – это не болезненное истончение, а «похудение» в хорошем смысле этого слова. Новая и более здоровая жилая среда выглядит лучше. Не нужно стесняться сокращения: ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе нет смысла сохранять городскую среду, не соответствующую реальным, значительно сократившимся потребностям, пространственно растянутую, и поэтому требующую высоких затрат на инфраструктуру.
Долгосрочный план по адаптации сокращающейся городской среды обязательно требует согласия горожан. Какие места в нашем родном городе являются наиболее жизнеспособными, сильные стороны которых необходимо сохранять и укреплять? В каком месте заселенный участок необходимо вернуть так сказать, природе?
Пространственные изменения должны отражать местные ценности и подражать повседневной практике. Результат пилотного проекта также показал, что каждый район и поселок имеет свою скорость сокращения, свои особенности и проблемы.
Составлением долгосрочного видения в Эстонии наиболее активно занимался город Валга, который рассмотрел различные сценарии пространственного сокращения и начал оживлять «гаснущий» центр города за счет инвестиций (центральная площадь Валга ЭР 100). Самым важным в случае Валга является то, что сокращение осознается как проблема, город учится на опыте зарубежных населенных пунктов, разумно использует существующие ресурсы и благодаря своей активности и статусу приграничного города находит дополнительные ресурсы для обновления города. Кивиыли также смело изменил свое городское пространство.
Другие самоуправления также должны набраться смелости, чтобы признать сокращение. Необходимо определить жизнеспособные центральные участки и сознательно заняться обновлением центральных участков и жилых районов, включая реконструкцию и переселение жителей из пустующих многоквартирных домов.
Снос и переселение должны привести к улучшению качества городской среды за счет более хороших условий жизни, услуг и инвестиций в публичное городское пространство. Это, несомненно, политически сложные решения, требующие широкого обсуждения, но их откладывание увеличивает риск того, что уже и так ограниченные ресурсы будут рассредоточены и раздроблены без возможности обновления городского района или центра города.
Стоит подчеркнуть, что именно нынешние жители – самый ценный актив самоуправления, человеческий капитал, который необходимо беречь. Привязанность горожан к месту и заинтересованность в улучшении жизненной среды являются краеугольным камнем успешной стратегии адаптации – ведь они поддерживают продвижение и развитие местной жизни.
«К 2050 году до четверти используемого в настоящее время жилого фонда может быть выведено из эксплуатации: 5300 многоквартирных домов и 40 000 частных домов.
«Ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе нет смысла сохранять не соответствующую реальным, значительно сократившимся потребностям городскую среду, требующую высоких затрат на инфраструктуру».
Три идеи
• Большинству самоуправлений Эстонии необходим долгосрочный план адаптации жизненной среды и городского пространства к сокращению населения. В настоящее время развитие рассматривается только в плане роста.
• План сокращения и его реализация – существенная, а не формальная – должны быть одним из предпосылок для подачи заявок на получение государственных меры и европейских субсидий.
• Самый дорогой актив города – это горожане, которые заботятся о своем родном городе и поддерживают там жизнь.
Планировка Кивиыли позволила участникам быстро адаптироваться
Ану Неэдо
Советник по развитию волости Люганузе
С начала смены веков в Кивиыли снесены 22 хрущевки. Нам удалось практически идеально, поквартально сократить городское пространство. В то же время снос зданий потребовал от городской управы большой храбрости, чтобы решить имущественные вопросы и найти деньги на снос из городского бюджета. Как мы сами признаем: регресс – это тоже развитие.
Проблема собственности была и остается препятствием на пути к планированию сокращающегося городского пространства и управлению им. Ведь мы можем нарисовать красные области на карте города, где, согласно анализу заселенности и состояния жилищного фонда, могла быть предусмотрена ликвидация бесперспективных многоквартирных домов.
Но как представить этот план владельцем и жителям? Их нынешний владелец – это постоянный житель, часто пенсионного возраста, для которого важно, чтобы поликлиника, аптека и магазин были в шаговой доступности. И это его собственность и милый дом, даже если в доме много пустующих квартир.
Несмотря ни на что, в рамках показательного проекта нам удалось переселить и поселить вместе жителей из двух полупустых хрущевок. Залог успеха в том, что мы постарались найти индивидуальный подход к каждому человеку и семье, прислушаться к их пожеланиям и потребностям, оценить способность человека справляться с ситуацией и на основании этого найти и предложить муниципальную квартиру.
Вместо прежних квартир мы предлагаем жилые площади со всеми удобствами в домах в хорошем техническом состоянии с сильным квартирным товариществом и хорошо функционирующим жилищно-коммунальным хозяйством. Тем самым мы достигаем двух целей. Во-первых, ликвидировать устаревший жилищный фонд, а во-вторых, заселить пустующие квартиры в более новом городском районе, соответствующем типу «тартуский дом».
Жители полупустых домов переезжают в центр Валга
Иржи Тинтера
Волостной архитектор Валга
За последние 30 лет город Валга потерял около трети своего населения, поэтому здесь много неиспользуемых домов. В последние годы местное самоуправление эффективно работало над адаптацией городского пространства к нынешним сократившимся потребностям.
Одним из ключевых мероприятий является подготовка новой общей планировки, главная цель которой адаптировать размер города к сократившемуся населению и оживить центр города. За пределами центра города будет уменьшена застройка и увеличена площадь зеленых насаждений, а инвестиции публичного сектора будут направлены в центр города. Все для того, чтобы город стал меньше и компактнее и сократилось количество неиспользуемых зданий.
Участие в пилотном проекте министерства финансов по жилищному фонду сокращающихся самоуправлений дает Валга возможность переселить людей, живущих в полупустых многоквартирных домах, и снести многоквартирные дома в плохом состоянии. В сотрудничестве с государством мы выяснили, сколько и какие квартиры в Валга не заселены, и подготовили план действий. Также планируется отремонтировать как минимум один многоквартирный дом и снести как минимум три.
Людям, живущим в полупустых многоквартирных домах, мы предлагаем взамен квартиры именно в центре города. Для этого мы приобретаем квартиры в центре города, ремонтируем их и делаем пригодными для проживания.
Таким образом, мы оживляем центр города за счет новых жителей. Основываясь на полученном опыте, мы продолжим работать с целью значительного повышения качества и цен на жилье в Валга.
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