Меркель навещала Навального в клинике «Шарите»

Тайный визит к политику издание называет еще одним признаком того, что Берлин намерен действовать до конца в деле с отравлением Навального. Сам факт того, что Меркель самолично посетила Навального, должен стать для российского правительства сигналом к тому, что Берлин «не уступит в этом деле и выяснит правду», пишет Spiegel (перевод публикует InoPressa).

Навальный подтвердил, что встреча с Меркель была, «но не стоит называть ее "секретной"». «Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», - написал он в Twitter.

Журнал также отмечает, что после транспортировки Навального в «Шарите» Меркель каждый день информировали о его состоянии и успехах в его лечении. Для федерального правительства использование запрещенного во всем мире нейротоксина - боевого отравляющего вещества «Новичок» - является явным признаком того, что за покушением на Навального стоят российские государственные органы, подчеркивается в статье. Поскольку такой яд очень сложно изготовить и использовать, эксперты считают, что к отравлению причастны злоумышленники не из криминальной среды.

Наступившая неделя может стать решающей для дальнейших действий ЕС и США в отношении России: результаты своего исследования по Навальному должна представить Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), куда Берлин передал образцы. Госсекретарь США Майк Помпео ранее уже говорил о готовности ввести санкции против России, если ОЗХО подтвердит отравление Навального «Новичком».

В этом случае Германия рассчитывает на согласованные действия ЕС, пишет Spiegel. Изначально ЕС хотел обсудить возможные карательные меры в отношении России на мини-саммите глав государств и правительств, запланированном на конец прошлой недели, но встречу пришлось отменить из-за подозрения на коронавирус у председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Напомним, Навальный был доставлен к клинику «Шарите» 22 августа в официальном статусе «гостя канцлера» Ангелы Меркель, что позволило обеспечить ему круглосуточную охрану в больнице. Соратник Навального Леонид Волков отмечал, что Меркель сыграла ключевую роль в эвакуации оппозиционера из Омска в Берлин и говорил, что Навальный «во многом жив благодаря ее вмешательству».

Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 - в реанимации. 23 сентября его выписали из стационара, но он остается под медицинским наблюдением и проходит реабилитацию. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление Навального, но не берутся судить о долговременных последствиях отравления.

Российский МИД на прошлой неделе обвинил Берлин в политизации дела об отравлении Навального, а ОЗХО указал на «превышение полномочий» из-за того, что технический секретариат организации раскрыл данные о сотрудничестве с ФРГ, не оповестив Россию. В связи с этим МИД предположил, что имела место «очередная постановка на тему мистического применения химического оружия». В качестве аргумента ведомство указало на то, что больше никто из окружения Навального не пострадал.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также утверждала, что ни в СССР, ни в России «Новичок» якобы никогда не разрабатывался и не производился, хотя до нее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия по требованию ОЗХО уничтожила запасы боевых отравляющих веществ, включая «Новичок».

Один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов сообщил, что испытания боевого вещества проходили на полигоне вблизи города Нукус (Узбекистан) в 1989-1990 годах. Он также опубликовал копию технического задания на «испытание бинарного оружия на основе "Вещества А-232" "Новичок-5"».