Пн, 28.09.2020
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Яна Тоом
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В Калининградской области в ДТП с участием автобуса погибли 6 человек и пострадали 24

Трагическое ДТП в Калининградской области

ФОТО: TASS / Scanpix

В Калининградской области России из-за аварии с участием рейсового пассажирского автобуса и грузовика погибли шесть человек.​ 

Среди погибших есть один ребенок 2011 года рождения.. Водители обеих машин также погибли.

Восемь пострадавших находятся в больнице, семеро из них в тяжелом состоянии, один человек в среднем. Водитель автобуса выжил и госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Пациенту необходимо сделать несколько операций, одну из которых уже провели. На данный момент называется число пострадавших - 24 человека.

Днем 27 сентября автобус столкнулся на дороге Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево с грузовиком, перевозившим песок. По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Аварию проверяют областной следственный комитет и Ространснадзор.

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