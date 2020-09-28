В Калининградской области в ДТП с участием автобуса погибли 6 человек и пострадали 24

В Калининградской области России из-за аварии с участием рейсового пассажирского автобуса и грузовика погибли шесть человек.
Среди погибших есть один ребенок 2011 года рождения.. Водители обеих машин также погибли.
Восемь пострадавших находятся в больнице, семеро из них в тяжелом состоянии, один человек в среднем. Водитель автобуса выжил и госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Пациенту необходимо сделать несколько операций, одну из которых уже провели. На данный момент называется число пострадавших - 24 человека.
Днем 27 сентября автобус столкнулся на дороге Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево с грузовиком, перевозившим песок. По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу.
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Аварию проверяют областной следственный комитет и Ространснадзор.