В Калининградской области в ДТП с участием автобуса погибли 6 человек и пострадали 24

Восемь пострадавших находятся в больнице, семеро из них в тяжелом состоянии, один человек в среднем. Водитель автобуса выжил и госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Пациенту необходимо сделать несколько операций, одну из которых уже провели. На данный момент называется число пострадавших - 24 человека.