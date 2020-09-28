Пн, 28.09.2020
Маска должна стать нормальной реальностью. Все это важно особенно в школах. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • Полиция разыскивает 46-летнего мужчину, которому может угрожать опасность

Полиция разыскивает 46-летнего мужчину, которому может угрожать опасность

Пропавший Рауль.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция собирает дополнительную информацию для установления местонахождения 46-летнего Рауля, который может передвигаться на зеленом автомобиле Volkswagen Caravelle с регистрационным номером 58ZJT.

Вчера вечером, 27 сентября, он ушел из дома в деревне Киума (волость Пыльва) в неизвестном направлении, оставив телефон и документы. Имеющиеся сведения дают основание полагать, что без посторонней помощи этому человеку может угрожать опасность.

Полиция пообщалась с друзьями и знакомыми Рауля и проверила различные места, где он любил проводить время. Также патрули ищут в Пыльвамаа автомобиль пропавшего. Одна из поисковых команд в настоящий момент работает в районе деревень Киума и Карилатси, чтобы проверить поступившую информацию о том, куда Рауль мог направиться.

Все вы заметили соответствующий описанию автомобиль или изображенного на фото мужчину, незамедлительно звоните по номеру 112.

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