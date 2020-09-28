Полиция разыскивает 46-летнего мужчину, которому может угрожать опасность

Вчера вечером, 27 сентября, он ушел из дома в деревне Киума (волость Пыльва) в неизвестном направлении, оставив телефон и документы. Имеющиеся сведения дают основание полагать, что без посторонней помощи этому человеку может угрожать опасность.

Полиция пообщалась с друзьями и знакомыми Рауля и проверила различные места, где он любил проводить время. Также патрули ищут в Пыльвамаа автомобиль пропавшего. Одна из поисковых команд в настоящий момент работает в районе деревень Киума и Карилатси, чтобы проверить поступившую информацию о том, куда Рауль мог направиться.