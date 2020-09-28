Пропавший 46-летний Рауль найден

Как уточняет пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, после освещения поисков Рауля в СМИ, мужчина сам вернулся домой. Полиция ведет с ним беседу, чтобы выяснить, нужна ли ему помощь, тем самым можно предотвратить его повторные исчезновения.