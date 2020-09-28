Пн, 28.09.2020
Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. Алексей Навальный
Алексей Навальный
1

Пропавший 46-летний Рауль найден

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kristjan Teedema

Полиция собирала дополнительную информацию для установления местонахождения 46-летнего Рауля, который 27 сентября ушел из дома в деревне Киума, волость Пыльва, в неизвестном направлении. К 14 часам 28 сентября полиция сообщила, что мужчина найден.

Как уточняет пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, после освещения поисков Рауля в СМИ, мужчина сам вернулся домой. Полиция ведет с ним беседу, чтобы выяснить, нужна ли ему помощь, тем самым можно предотвратить его повторные исчезновения. 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

1

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back