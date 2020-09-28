Eesti 200: новое поколение не простит нам, если мы этого не сделаем

По мнению партии, государственный бюджет и стратегия правительства на следующий год, вместе с планом кредитных инвестиций должны иметь долгосрочную перспективу, быть направленными в будущее, в дополнение к разрешению сегодняшнего кризиса и основываться на необходимости серьезных изменений в экономике, государственном управлении, образовании и здравоохранении.

„Срочные меры преодоления кризиса весной больше не имеют смысла, разбрасывать деньги больше нельзя“, – пояснила Кристина Каллас, председатель партии Eesti 200. „Правительство советовалось с экономическими экспертами и заинтересованными группами, мы тоже представили свое видение инвестирования в государство уже весной. Правительство обсуждает темы, но долгосрочного плана пока нет. Сейчас лучшее время для инноваций в экономике, образовании, здравоохранении и государственном управлении“, - пояснила Каллас.

Eesti 200 хочет, чтобы государственные инвестиции были направлены в инновации в сфере образования, «зеленый поворот», развитие государства и систему здравоохранения.

Партия предлагает выделить порядка 20 миллионов на разработку и внедрение цифровой платформы дистанционного обучения, соединяющей все общеобразовательные и профессиональные школы Эстонии. Инвестиции должны быть направлены на развитие школьной программы дистанционного обучения, которая действительно создаст наилучшие возможности для дистанционного обучения во всех наших школах с использованием цифровых технологий. Первая в мире платформа для общего образования также, по мнению партии, создаст первую в мире возможность для экспорта общего образования Эстонии.

Для запуска пилотного проекта персонального е-государства Eesti 200 предлагает выделить около 10 миллионов на разработку оказания всех государственных услуг, защиту данных государственного и местного уровней от отдельных лиц и создание индивидуальной системы государственной поддержки, основанной на потребностях каждого.

Кроме того, партия предлагает запланировать 100 миллионов евро для государственного инвестирования в создание быстрого и качественного подключения к интернету во всех домах Эстонии. Eesti 200 отмечает, что потребность в качественном подключении к интернету больше, чем предусмотрено планирующимся проектом последней мили. Предпринимательская и экономическая деятельность компаний, а также повседневная деятельность все чаще перемещаются в интернет, эстонские компании являются новаторами в области электронных решений в мире, Эстония должна быть страной с лучшим доступом интернета в мире.

Также Eesti 200 требует выделить 3 миллиона евро на создание цифровой платформы для движения данных пациентов в системе медико-санитарной помощи. Во время кризиса COVID-19 в области здравоохранения стало наглядно, насколько важно быстро реагировать на запросы пациентов, особенно в первой помощи. Должна быть предусмотрена возможность дистанционных консультаций, которые до сих пор проводились только на разовой основе. Помимо первоначальных инвестиций, затраты на управление системой составят 1-2 миллиона евро в год.

Необходимо инвестировать и в зеленый поворот, считает партия. В стратегии государственного бюджета важно запланировать участие государства в крупных ветряных электростанциях уровня Хийумаа и других проектах, планирующих вырабатывать до 500 ГВт/ч. Государственный инвестиционный вклад в ветряные электростанции должен осуществляться совместно с частными инвесторами Эстонии. Кроме того, необходимо увеличить финансовый вклад государства в превращение зеленых стартапов в настоящие глобальные компании. Это означает, в частности, увеличение объема программы CleantechForEst, которая распределяет гранты и тренинги для стартапов в области программного обеспечения не менее 50 миллионов евро, вместо нынешних 10 миллионов евро в год.