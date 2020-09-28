Желающие учиться в Эстонии иностранные студенты борются с ограничениями на поездки и э-обучением

Полячка Ханна Волошин изучает русскую и английскую филологию и приехала в рамках программы Erasmus на год по обмену в Тартуский университет. Ее путешествие сюда было довольно напряженным.

Сначала в родном университете ей было сказано, что поездки по обмену откладываются, и только в конце августа Волошин узнала, что может провести следующий учебный год в Тарту. После этого она целую неделю занималась документами и купила билет на самолет всего за три дня до вылета.

Хотя Волошин прибыла в Тарту через неделю после начала учебы она осталась довольна решением учиться за границей, несмотря на трудные времена. Одна из причин заключается в том, что большинство лекций в Тарту - это аудиторные лекции

«Если бы я осталась в польском университете, мне бы даже не пришлось возвращаться в кампус, потому что все лекции по моей специальности проходят в онлайне», - сказала Волошин.

Некоторые не успели

Директор Центра международной учебной миграции Тартуского университета Юлле Тенсинг отметила, что в Тарту прежде всего не успели прибыть студенты из третьих стран, не проживающие в государствах-членах ЕС. Им часто приходится ехать в другую страну, чтобы подать заявление на визу в посольстве Эстонии, и из-за ограничений на поездки они не могут туда попасть.

Хотя университет предлагает электронное обучение для тех, кто в данный момент не может приехать, по словам Тенсинг, все же предполагается, что все студенты, обучающиеся по англоязычным программам, приедут в Эстонию, когда появляется возможность путешествовать. Из 529 зачисленных иностранных студентов в отношении почти 340 известно, что они скоро прибудут в Тарту или уже находятся там.

Хотя в этом году в университет поступило примерно такое же количество студентов, как и в прошлом году, разница может проявиться, когда выяснится, сколько студентов приехало в течение осеннего семестра. «По сравнению с предыдущими годами отказов определенно стало больше», - сказала Тенсинг.

Эстонский университет естественных наук решил, что для начала учебы студент должен находиться в Тарту, в противном случае начало учебы будет отложено на один год. Поскольку многие иностранные студенты, поступившие в этом году, были из Финляндии, им не составило труда переехать в Эстонию вовремя, сказала Эда Турск, главный специалист университета по внешним связям.

«Что касается студентов из третьих стран, по нашим оценкам, доступность и качество подключения к интернету могут отличаться от страны к стране, поэтому мы не можем проводить электронное обучение должным образом», - объяснила Турск.

Например, в рамках учебной программы по управлению бизнесом в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания сельский университет ожидает студентов к весеннему семестру, поскольку большинство зачисленных студентов - из третьих стран.

Меньше студентов по обмену

Ситуация со студентами по обмену на этот раз также была иной. Осенью этого года 139 человек обучаются в Тартуском университете по программе Erasmus, тогда как год назад в Тартуском университете учились 234 человека в рамках этой программы.