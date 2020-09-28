Маргус Курм: «Эстония» могла погибнуть от столкновения со шведской подлодкой

По словам Курма, на правом борту парома «Эстония» есть пробоина, длина которой составляет четыре метра, а ширина — 1,2 метра. Пробоина расположена ниже ватерлинии, но простирается и выше ватерлинии, то есть до автомобильной палубы.

«Это говорит мне, что „Эстония” столкнулась с чем-то достаточно крупным, чтобы могло пробить корпус, - сказал Курм в передаче Otse Postimehest. - Чтобы пробить борт, потребовалось бы, чтобы, например, меньшее рыболовное судно врезалось в корпус парома на скорости в четыре узла».

По словам Курма, это исключает вариант, что в корпус парома ударил оторвавшийся визир. «В таком случае, этому визиру следовало бы быть в 20 раз больше, - сказал Курм. - Это должно было бы столкновение с равным судну объектом».

По словам Курма, тот участок борта, в котором обнаружили пробоину, никогда не касался морского дна. Поэтому, по его словам, не стоит говорить также, что корпус парома повредился от удара о морское дно.

По словам Курма, участок корпуса, в котором обнаружили пробоину, был виден и в 1994 году, когда состоялись первые погружения. «Существует два варианта: во-первых, в 1994 году исследовать корпуса парома не сочли нужным. Второй вариант — повреждение зафиксировали, но не сообщили о нем общественности», - сказал Курм.

Он добавил, что после крушения парома шведские власти засыпали его гравием, который скрыл поврежденный борт. «Крайне вероятно, что объект, с которым столкнулась „Эстония” действительно было подлодкой», - отметил Курм.

По его словам, суда могли идти в одном направлении и «Эстония» задела подводную лодку, от чего и возникла пробоина. «Вопрос в том, что эта подводная лодка делала на трассе „Эстонии”. В этот период в том районе проходились шведские военные учения. Вторая версия - подводная лодка задела „Эстонию”, поскольку на ее борту находилась информация деликатного содержания. Склоняюсь к мысли, что верной является вторая версия».