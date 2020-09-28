Пьяный водитель Seat наехал на пень

Ведущий производство о проступке Рагне Тынтс из Пайдеского полицейского участка рассказал, что отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия автомобиль Seat, водитель которого скрылся. «С помощью очевидцев стражам порядка удалось быстро найти находившегося за рулем Seat 41-летнего мужчину, который признался, что употреблял алкоголь. Никто не пострадал, начато производство о проступке», - описал он.

Тынтс напомнил всем водителям, что при употреблении алкоголя нужно запастись временем для отдыха и не садиться за руль, не убедившись в свой трезвости. «Если нет возможности привести себя в чувства, употребляйте напитки, не содержащие алкоголь, - сказал он. - Также призываю все участников дорожного движения быть внимательными и, заметив водителей с подозрительным стилем вождения, сразу же сообщать об этом полиции по номеру 112».