Обнаруженное на борту «Эстонии» большое отверстие вызвано столкновением с силой в 600 тонн

Команда, создавшая для телеканала Discovery документальный фильм о катастрофе парома «Эстония», при нырянии к останкам судна обнаружила в корпусе четырехметровую пробоину, которую прежде частично скрывало морское дно, пишет Postimees.
«Невозможно исключать, что повреждение имеет значение для затопления», - сказал профессор морских технологий Норвежского университета техники и естествознания Йорген Амдахл в новом документальном сериале «Эстония – находка, которая изменит все», который вышел сегодня на потоковой платформе Discovery в Северных странах.
Кадры пробоины в корпусе судна сняты роботом-водолазом. Находка может подтвердить теорию о том, что несчастный случай спровоцировал не только отрыв визора, но в корпусе судна имелась пробоина, которая ускорила затопление «Эстонии». Власти стран, связанных с расследованием катастрофы, раньше такие утверждения отрицали, сообщил Aftonbladet.
Виднее, чем раньше
Место, где лежат обломки «Эстонии», глинистое, поэтому за эти годы судно смещалось, в результате чего стали видны места, которые не было видно прежде, там съемочная группа и обнаружила пробоину.
Погружения съемочная группа начала у носа, пройдя сначала вдоль бакборта, где обнаружились два отверстия, которые в декабре 1994 года вырезало в корпусе Норвежское водолазное предприятие Rockwater.
При движении с подводным роботом в сторону правого борта в фильме слышно, как журналист и режиссер Хендрик Эвертссон оценивает, что крен судна там 130 градусов.
Камера движется дальше и сначала упирается в песок и камни, которые установили вокруг обломков в 1996 году. Затем перед съемочной группой открывается пробоина в корпусе судна – под последней буквой надписи «Estline». Высоту пробоины съемочная группа оценила в четыре метра, а ширину в 1,2 метра – в самом широком месте.
Повреждение корпуса парома находится в таком месте, где на другой стороне стены находились каюты. В числе прочего, на кадрах фильма видно, как из пробоины торчит полотенце для рук.
После обсуждения с экспертами причин возникновения пробоины, съемочная группа пришла к выводу, что взрыв такого повреждения в корпусе судна вызвать не мог. Капитан третьего ранга норвежского флота Франк Бёррсен, который принимает участие в операциях по разминированию и преподает в учебном заведении военного флота, а также изучал влияние взрывчатых веществ на суда, сказал съемочной группе, просмотрев сделанные у обломков «Эстонии» кадры, что взрыв там маловероятен.
«Тут характерно то, что оно очень продолговатое, - сказал он о запечатленной на видео пробоине, и на основании сделанных по ней рисунках. – Ясно видно, что борт судна вмят внутрь. Если сравнить с картинками взрывов, то по ним видно, что металл обычно выгибается».
По его оценке, повреждения корпуса судна создают впечатление, будто эта пробоина там выбита: «Я не могу исключать взрыв. Но кажется маловероятным, что он был».
Специалисты предположили, что речь идет о внешней силе: крупном объекте, который врезался в корпус «Эстонии», пробил его и повредил металлические конструкционные прокладки внутри судна.
Визор не мог стать причиной пробоины
По словам профессора Амдахла, который сосредоточен на расследованиях столкновений между судами и платформами, полученное извне попадание выглядит очень логичным объяснением возникновения пробоины.
«Кажется, что краска словно была содрана, что возможно при попадании тела, того или иного вида. Внешнее воздействие. Вопрос, который можно было бы себе задать, заключается в том, как это могло произойти? Что стало причиной?» - рассуждает он.
Амдахл считает, что есть много возможностей того как пробоина возникла в корпусе судна: «Может быть, в него попало что-то, что плавало в воде. Это мог быть и визор. На самом визоре я бы предположил отметины, если он попал в бок».
Но, просмотрев записи, снятые вокруг поднятого визора, профессор отметил, что на нем нет повреждений, которые указывали бы на столкновение с корпусом судна.
Он сказал, что весьма точно можно рассчитать, какой должна быть сила, чтобы причинить такие повреждения корпусу судна, и на базе этого можно предположить, с какой массы предметом столкнулась «Эстония»: «Это нужно изучить тщательнее».
По расчетам Амдахла, «Эстония» получила удар силой, имеющей массу 500-600 тонн. Для сравнения он привел, что такое влияние оказало бы, например, весящее 1000 тонн рыболовецкое судно, которые двигалось со скоростью в четыре узла, или 5000-тонное судно при скорости в 1,9 узла.
Поскольку судов таких размеров в ночь на 28 сентября 1994 года видно не было, то, по оценке профессора, единственно возможным судном, с которым «Эстония» могла столкнуться, была подводная лодка, часть из которых весит меньше тонны, а часть – несколько тонн.
«Возможно также, что в судно попал камень или что-то с морского дна», - добавил он, но против этого говорит глиняное морское дно в районе гибели парома.
Чтобы выяснить, с чем столкнулась «Эстония», по мнению Амдахла, теперь нужно основательно проанализировать показания свидетелей.
Взрывы после полуночи
Во многих документальных фильмах пережившие трагедию вспоминают, что до затопления «Эстонии» они почувствовали, словно судном с чем-то столкнулось. «Чуть после полуночи было слышно два очень сильных хлопка», - описал происходившее Андерс Эриссон в пятой части документального фильма.
По воспоминаниям Карла Эрика Рейнтамма, было впечатление, будто паром пробирается через лед.
Он был одним из первых пассажиров на борту «Эстонии», который добрался до внешней палатки: «Когда я сошел с судна, я не видел ни одного человека. Там, где я стоял, не было никого. Я был одним из первых, кто туда пришел. Ничего странного в воде я не видел. Я видел что-то белое, размерами в несколько метров. Это двигалось налево, и в то же время это что-то накрывали волны».
Он не может объяснить, что он видел: «Я никогда не служил в армии, я не имею понятия, как выглядят подводные лодки в воде. Там было темно. Я понятия не имею, может ли подводная лодка выглядеть светлее воды. Но паром явно на что-то наехал, поскольку, чем еще можно объяснить то, что был слышен звук, будто судно проезжает по льду?»
Летом этого года снятые у обломков «Эстонии» кадры показали некоторым пережившим катастрофу людям, их родственникам и связанным с расследованием катастрофы людям, среди которых оказались и бывший эстонский ведущий государственный прокурор и член следственной комиссии по гибели «Эстонии» Маргус Курм, а также бывший член следственной комиссии, ученый-механик Яан Метсавеэр.
Это необходимо расследовать
«Неизвестно, откуда эта пробоина появилась, - сказал Метсавеэр после просмотра кадров. – Это действительно нечто, что появилось с внешней стороны. И раньше об этом не знали, это действительно новое открытие. Почему это не обнаружили раньше, этого я сказать не могу».
Курм, после общения со съемочной группой, назвал находки меняющими все дело: «Я считаю, что после этого правительство Эстонии не сможет ничего не сделать. Это просто невозможно».
В августе кадры просмотрели советник министра иностранных дел Март Луйк и советник министра юстиции Калле Муули.
В документальном фильме Луйк отметил, что увиденное требует углубления, поскольку сложно сразу сказать, что он точно видел, и что об этом думать. «Основная проблема, конечно, заключается в том, что три страны договорились, что они не будут нырять и снимать у обломков», - добавил он, заверив, что в сотрудничестве с экспертами будет решено, какие шаги следует предпринять дальше.
Шведские СМИ только сегодня со ссылкой на эстонские газеты написали, что премьер-министр Эстонии на прошлой неделе обсуждал связанный с паромом вопрос со своим шведским коллегой Стефаном Лёфменом.
Бывший депутат шведского парламента и член комиссии по обороне Ларс Энгсрём уже давно советовал, чтобы правительство глубже исследовало причины катастрофы «Эстонии».
«Это новая информация, которая полностью подтверждает масштабную критику, звучавшую в адрес объяснений и расследования затопления, - сказал он новостному агентству ТТ. – Тут материал показывает, и это видели эксперты, что что-то столкнулось с бортом судна с несколько тысячетонной силой, и в данном случае есть разговоры о судне».
Документальный сериал «Эстония – находка, которая изменит все» был произведен фирмой Monster Discovery по заказу Норвегии. Режиссер – Хендрик Эвертссон, которого из-за съемок у обломков обвиняют в нарушении могильного покоя.
Паром «Эстония» вышел из Таллиннского порта вечером 27 сентября 1994 года и взял курс на Стокгольм, куда должен был прибыть утром следующего дня. На борту судна находились 803 пассажира и 186 членов экипажа.
Когда паром вышел в открытое море, его настигли многометровые волны, и примерно на половине пути до Стокгольма, рядом с принадлежащим Финлянлии островом Утё, «Эстония» дала крен и быстро затонула.
Из находившихся на борту, только 137 человек смогли спастись, погибли 852 человек, большая часть из которых оказались в ловушке и утонули вместе с паромом. Среди погибших оказались 501 гражданин Швеции и 285 граждан Эстонии. Всего на борту находились граждане 17 стран.
Согласно окончательному отчету созванной Эстонией, Финляндией и Швецией следственной комиссии, причиной катастрофы стала плохая погода, которая сорвала визор судна и связанную с ним рампу, в результате чего вода заполнила всю автомобильную палубу.