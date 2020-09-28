Обнаруженное на борту «Эстонии» большое отверстие вызвано столкновением с силой в 600 тонн

«Кажется, что краска словно была содрана, что возможно при попадании тела, того или иного вида. Внешнее воздействие. Вопрос, который можно было бы себе задать, заключается в том, как это могло произойти? Что стало причиной?» - рассуждает он.

Амдахл считает, что есть много возможностей того как пробоина возникла в корпусе судна: «Может быть, в него попало что-то, что плавало в воде. Это мог быть и визор. На самом визоре я бы предположил отметины, если он попал в бок».

Но, просмотрев записи, снятые вокруг поднятого визора, профессор отметил, что на нем нет повреждений, которые указывали бы на столкновение с корпусом судна.

Он сказал, что весьма точно можно рассчитать, какой должна быть сила, чтобы причинить такие повреждения корпусу судна, и на базе этого можно предположить, с какой массы предметом столкнулась «Эстония»: «Это нужно изучить тщательнее».

По расчетам Амдахла, «Эстония» получила удар силой, имеющей массу 500-600 тонн. Для сравнения он привел, что такое влияние оказало бы, например, весящее 1000 тонн рыболовецкое судно, которые двигалось со скоростью в четыре узла, или 5000-тонное судно при скорости в 1,9 узла.

Поскольку судов таких размеров в ночь на 28 сентября 1994 года видно не было, то, по оценке профессора, единственно возможным судном, с которым «Эстония» могла столкнуться, была подводная лодка, часть из которых весит меньше тонны, а часть – несколько тонн.

«Возможно также, что в судно попал камень или что-то с морского дна», - добавил он, но против этого говорит глиняное морское дно в районе гибели парома.

Чтобы выяснить, с чем столкнулась «Эстония», по мнению Амдахла, теперь нужно основательно проанализировать показания свидетелей.

Взрывы после полуночи

Во многих документальных фильмах пережившие трагедию вспоминают, что до затопления «Эстонии» они почувствовали, словно судном с чем-то столкнулось. «Чуть после полуночи было слышно два очень сильных хлопка», - описал происходившее Андерс Эриссон в пятой части документального фильма.

По воспоминаниям Карла Эрика Рейнтамма, было впечатление, будто паром пробирается через лед.

Он был одним из первых пассажиров на борту «Эстонии», который добрался до внешней палатки: «Когда я сошел с судна, я не видел ни одного человека. Там, где я стоял, не было никого. Я был одним из первых, кто туда пришел. Ничего странного в воде я не видел. Я видел что-то белое, размерами в несколько метров. Это двигалось налево, и в то же время это что-то накрывали волны».