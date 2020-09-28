Картина дня: пробоина в корпусе парома «Эстония», пополнение домашних запасов и пустеющие города

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 сентября.
В корпусе парома «Эстония» обнаружили огромную пробоину
Команда, создавшая для телеканала Discovery документальный фильм о крушении парома «Эстония», при погружении к остову обнаружила в корпусе судна четырехметровую пробоину, которую ранее частично скрывало морское дно. Находка выводит на передний план теорию о том, что 28 сентября 1994 года к гибели «Эстонии» привело не только вышедшее из строя запорное устройство носового визора, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение. Читать далее…
Согласно расчётам, обнаруженное на борту «Эстонии» большое отверстие вызвано столкновением с силой в 600 тонн. Бывший глава комиссии по расследованию гибели пассажирского парома «Эстония» Маргус Курм предположил, что фатальным для парома могло стать столкновение со шведской подводной лодкой.
Эстония, Финляндия и Швеция договорились, что если станет известна важная новая информация о гибели парома «Эстония», о которой ранее не сообщалось, три страны вместе оценят ее. Юри Ратас отметил, что нужно расследовать новые обстоятельства гибели «Эстонии».
Спасательный департамент призвал пополнить домашние запасы
Спасательный департамент призвал жителей Эстонии пополнить домашние запасы. Этой осенью в фокусе Спасательного департамента – защита населения в чрезвычайных ситуациях. «Последние годы показывают, что кризисы в том или ином виде в Эстонии случаются, а судя по практике, наши люди к ним в достаточной мере не подготовлены. Поэтому Спасательный департамент призывает пересмотреть и при необходимости пополнить домашние запасы,- призывают специалисты. Читать далее...
Коронавирус диагностирован у 67 жителей Эстонии
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 873 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 67 проб. Читать далее...
Правительство Эстонии упрощает пересечение границы с Латвией, Литвой и Финляндией
Правительство Эстонии в обоснованных случаях смягчает условия самоизоляции для прибывающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии, чтобы упростить передвижение в едином экономическом пространстве. Приезжающие из этих стран лица не должны соблюдать самоизоляцию, если они приезжают сюда на работу, учебу, для получения услуг здравоохранения, в связи с семейными событиями или с целью транзита и у них нет симптомов заболевания, а также не было контактов с больными. Читать далее...
Грабеж 〉 Почему государство берет со студентов высокую процентную ставку по учебным кредитам
В 2003 году десятый созыв Рийгикогу принял Закон о стипендиях и учебных кредитах, который во времена эстонской кроны предусматривал для студентов минимальную процентную ставку для студенческих ссуд на уровне 5% в год. Несмотря на то, что за это время в закон несколько раз вносились поправки, более 17 лет спустя ситуация остается прежней: годовая процентная ставка по студенческим кредитам остается неизменной и составляет минимум пять процентов в год. Читать далее...
Желающие учиться в Эстонии иностранные студенты борются с ограничениями на поездки и э-обучением
Хотя учебный год продолжается уже месяц, далеко не всем иностранным студентам удалось решить загадку: как попасть в Тарту? Например, некоторые из прибывающих в Тартуский университет студентов все еще ищут, находясь у себя на родине, способы приехать в Эстонию, преодолев ограничения, а иностранным студентам Эстонского университета естественных наук было сказано, что если они не приедут вовремя, им придется дожидаться нового учебного года. Читать далее…
У управы нет управы?
Когда я прихожу на встречу со старейшиной Пыхья-Таллинна Пеэтером Ярвелайдом, из его кабинета выходят двое русскоговорящих мужчин. Они благодарят старейшину района и прощаются. «Очень интересный человек. Очень», - воодушевленно начинает рассказывать Ярвелайд про одного из них. Читать далее…
Любить до смерти: интриги и расследования в Русском театре
На подмостках Русского театра 25 сентября состоялась премьера спектакля по пьесе «Восемь женщин» Робера Тома. Отец семейства убит, а восемь женщин, запертых на заснеженной вилле, с остервенением выясняют, кто вонзил нож ему в спину. Читать далее...
Бизнесмен издал книгу Леннарта Мери на русском языке
В Эстонии впервые переведена и издана на русском языке книга Леннарта Мери «Серебристо-белый путь» (Hõbevalge). Издание профинансировано компанией Admiral Markets по инициативе ее основателя и совладельца Александра Цихилова, несколько лет назад переехавшего жить из Санкт-Петербурга в Таллинн. Читать далее...
Эстонские бизнесмены старой школы вынашивают тайный план с привлечением греческого миллиардера
Группа известных бизнесменов хочет привлечь в Эстонию греческого миллиардера, чтобы вместе выкупить у немцев исторический цементный завод Кунда. Или, если это не сработает, построить рядом новую фабрику. Читать далее…
Беспрецедентная практика в законотворчестве
В середине сентября в Рийгикогу поступил составленный Министерством экономики и коммуникаций проект изменения Закона о туризме и защите потребителей. Вопросы, например, о том, сколько комнат должно быть в гостинице, или должна ли в доме отдыха иметься возможность для приготовления пищи, из-за неожиданного предложения Министерства финансов, распространились на все предприятия данной сферы деятельности. А вызывающая вопросы законотворческая практика удивила как коалицию, так и представителей оппозиции. Читать далее…
Что делать с жильем в пустеющих городах?
У Эстонии уже есть опыт адаптации к уменьшению населения. Если уменьшается количество учеников в школах, имеет смысл пересмотреть школьную сеть. Когда уменьшается количество пассажиров, начинают задумываться об инновационных решениях для общественного транспорта. Но что делать с жилищным фондом и городской инфраструктурой, которые когда-то были построены для гораздо большего населения? Таким вопросом задается руководитель проектов Министерства финансов Дмитрий Московцев. Читать далее...
Небольшие города нашли в себе мужество взглянуть правде в глаза
Все уезды Эстонии, кроме Харьюмаа, находятся в стадии сокращения населения. В основном, это касается и эстонских городов. Сокращение – это долгосрочная и структурная проблема, которая появилась на повестке дня многих самоуправлений, пишет научный сотрудник центра передового опыта «Умный город» TalTech Кристи Гришаков. Читать далее…
Eesti 200: новое поколение не простит нам, если мы этого не сделаем
Правление Eesti 200 приняло решение внести предложения в государственный бюджет по инвестиционному планированию на 2021 год и в стратегию государственного бюджета, обсуждаемую в правительстве. Читать далее...
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