Картина дня: пробоина в корпусе парома «Эстония», пополнение домашних запасов и пустеющие города

Хотя учебный год продолжается уже месяц, далеко не всем иностранным студентам удалось решить загадку: как попасть в Тарту? Например, некоторые из прибывающих в Тартуский университет студентов все еще ищут, находясь у себя на родине, способы приехать в Эстонию, преодолев ограничения, а иностранным студентам Эстонского университета естественных наук было сказано, что если они не приедут вовремя, им придется дожидаться нового учебного года. Читать далее…

У управы нет управы?

Когда я прихожу на встречу со старейшиной Пыхья-Таллинна Пеэтером Ярвелайдом, из его кабинета выходят двое русскоговорящих мужчин. Они благодарят старейшину района и прощаются. «Очень интересный человек. Очень», - воодушевленно начинает рассказывать Ярвелайд про одного из них. Читать далее…

Любить до смерти: интриги и расследования в Русском театре

На подмостках Русского театра 25 сентября состоялась премьера спектакля по пьесе «Восемь женщин» Робера Тома. Отец семейства убит, а восемь женщин, запертых на заснеженной вилле, с остервенением выясняют, кто вонзил нож ему в спину. Читать далее...

Бизнесмен издал книгу Леннарта Мери на русском языке

В Эстонии впервые переведена и издана на русском языке книга Леннарта Мери «Серебристо-белый путь» (Hõbevalge). Издание профинансировано компанией Admiral Markets по инициативе ее основателя и совладельца Александра Цихилова, несколько лет назад переехавшего жить из Санкт-Петербурга в Таллинн. Читать далее...

Эстонские бизнесмены старой школы вынашивают тайный план с привлечением греческого миллиардера

Группа известных бизнесменов хочет привлечь в Эстонию греческого миллиардера, чтобы вместе выкупить у немцев исторический цементный завод Кунда. Или, если это не сработает, построить рядом новую фабрику. Читать далее…

Беспрецедентная практика в законотворчестве

В середине сентября в Рийгикогу поступил составленный Министерством экономики и коммуникаций проект изменения Закона о туризме и защите потребителей. Вопросы, например, о том, сколько комнат должно быть в гостинице, или должна ли в доме отдыха иметься возможность для приготовления пищи, из-за неожиданного предложения Министерства финансов, распространились на все предприятия данной сферы деятельности. А вызывающая вопросы законотворческая практика удивила как коалицию, так и представителей оппозиции. Читать далее…

Что делать с жильем в пустеющих городах?

У Эстонии уже есть опыт адаптации к уменьшению населения. Если уменьшается количество учеников в школах, имеет смысл пересмотреть школьную сеть. Когда уменьшается количество пассажиров, начинают задумываться об инновационных решениях для общественного транспорта. Но что делать с жилищным фондом и городской инфраструктурой, которые когда-то были построены для гораздо большего населения? Таким вопросом задается руководитель проектов Министерства финансов Дмитрий Московцев. Читать далее...

Небольшие города нашли в себе мужество взглянуть правде в глаза

Все уезды Эстонии, кроме Харьюмаа, находятся в стадии сокращения населения. В основном, это касается и эстонских городов. Сокращение – это долгосрочная и структурная проблема, которая появилась на повестке дня многих самоуправлений, пишет научный сотрудник центра передового опыта «Умный город» TalTech Кристи Гришаков. Читать далее…

Eesti 200: новое поколение не простит нам, если мы этого не сделаем

Правление Eesti 200 приняло решение внести предложения в государственный бюджет по инвестиционному планированию на 2021 год и в стратегию государственного бюджета, обсуждаемую в правительстве. Читать далее...