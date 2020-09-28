Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

"Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", - сообщила помощница писательницы в понедельник порталу tut.by.

Помощница утверждает, что отъезд Алексиевич не связан с уголовным делом, возбужденным в отношении совета. "Нет, конечно, она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия", - пояснила она.

Алексиевич - первый белорусский лауреат Нобелевской премии. Нобелевская премия по литературе 2015 года была присуждена писательнице "за полифоническое творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Среди ее произведений книги "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).

Алексиевич является членом президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии. 26 августа ее вызывали в Следственный комитет Белоруссии на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о КС, тогда она отказалась давать показания.

Практически все члены президиума КС в настоящее время либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии.