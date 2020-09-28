Видео ⟩ Юный водитель устроил гонки с полицей, но застрял на лесной дороге

В пятницу вечером и в субботу ночью полицейские в Пайде и Тюри проверяли трезвость водителей. В результате проверки было поймано два водителя в состоянии алкогольного опьянения и один водитель без прав. Полиция начала производство о проступке.

Руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ рассказал, что во время рейда в городе Тюри полицейские заметили ехавший со стороны Сяревере подозрительный автомобиль, за которым последовал один полицейский патруль и дал ему знак остановиться. «Водитель проигнорировал данный ему знак и стал скрываться от полицейских в сторону деревни Лаупа. Через несколько километров автомобиль остановился, поскольку застрял на непроходимой лесной дороге», - сказал Халлимяэ.

Полицейские установили, что за рулем автомобиля был 14-летний подросток, который тайно взял автомобиль родителей, чтобы покататься с двумя друзьями. «Побеседовали с юношей и передали его вместе с машиной родителям», - сказал Халлимяэ. Было начато и производство о проступке из-за игнорирования приказа остановиться.

«К счастью, на этот раз все закончилось хорошо и молодые люди не пострадали, но, конечно, неразумно скрываться от полиции. Подобная поездка могла завершиться весьма печально, - сказал Халлимяэ, добавив, что молодые люди должны проявлять интерес к вождению в специально отведенных для этого местах. - В реальном движении должны все-таки участвовать взрослые люди, которые прошли соответствующие курсы и умеют оценивать возможные опасности».

В сентября в Ярвамаа полиция поймала 20 нетрезвых водителей, всего в этом году в уезде было поймано 160 пьяных водителей.