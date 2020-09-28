Родители обеспокоены: можно ли водить на тренировки школьника, переведенного на дистанционное обучение

«Ребенок не болен, напрямую с зараженными не контактировал, но был отправлен учиться домой по решению дирекции школы, - рассказывают родители. – Кроме обучения, которое сейчас проходит дистанционно, у ребенка есть кружки и спортивные секции. Что делать с ними? Можно ли водить, или отправка на дистанционное обучение из-за выявленного в школе коронавируса автоматически означает полную изоляцию от обычной жизни и повседневной деятельности?»

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев объяснил, что, прежде всего, необходимо различать дистанционное обучение и изоляцию. «Если класс переведен на дистанционное обучение, то никаких ограничений на внешкольную деятельность нет – можно посещать тренировки, общаться с другими детьми и вести обычный повседневный образ жизни, - объяснил он. - Если речь идет о карантине и класс отправлен на самоизоляцию, действуют иные требования. И условия самоизоляции необходимо соблюдать – то есть не посещать кружки, тренировки, не выходить из дома».

Он объяснил, что точную формулировку, куда и по каким причинам отправляют школьника, дают при его отправке домой. И тут очень важно слушать, что говорят и соблюдать установленный режим: «Это очень важно, потому что, например, сейчас в гимназии Ляэнемере растет число инфицированных, прежде всего, из-за того, что школьники общались между собой».