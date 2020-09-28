Пьяный мужчина спал в припаркованной посреди дороги машине: при нем было огнестрельное оружие

В воскресенье полиция в Тарту конфисковала у спавшего в автомобиле пьяного мужчины нелегальное огнестрельное оружие.
Поздно вечером полиции поступило сообщение, что на улице Роопа посреди проезжей части стоит легковой автомобиль Mercedes, а в нем находится неподвижный человек. На вызов отреагировали полиция и медики, которые обнаружили, что в автомобиле спит предположительно нетрезвый мужчина.
При проверке у мужчины обнаружили нелегальное огнестрельное оружие, которое полиция забрала. Находившегося в неадекватном состоянии 30-летнего мужчину прежде всего доставили на экспертизу в медицинское учреждение, а затем, в качестве подозреваемого в преступлении, в арестный дом. Полиция расследует подробности в ходе уголовного производства.
В субботу полиции поступил вызов в волость Эльва, где раздавались звуки выстрелов. Отреагировавшие на вызов полицейские идентифицировали дом, из которого доносились выстрелы, вошли в него и задержали по подозрению в преступлении 42-летнего мужчину. При обыске у него дома нашли самодельное огнестрельное оружие и похожий на оружие предмет, которые полицейские конфисковали и доставили в отделение. Для выяснения обстоятельства произошедшего возбуждено уголовное дело.