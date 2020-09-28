Пьяный мужчина спал в припаркованной посреди дороги машине: при нем было огнестрельное оружие

Поздно вечером полиции поступило сообщение, что на улице Роопа посреди проезжей части стоит легковой автомобиль Mercedes, а в нем находится неподвижный человек. На вызов отреагировали полиция и медики, которые обнаружили, что в автомобиле спит предположительно нетрезвый мужчина.

При проверке у мужчины обнаружили нелегальное огнестрельное оружие, которое полиция забрала. Находившегося в неадекватном состоянии 30-летнего мужчину прежде всего доставили на экспертизу в медицинское учреждение, а затем, в качестве подозреваемого в преступлении, в арестный дом. Полиция расследует подробности в ходе уголовного производства.