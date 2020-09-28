Студент центра профобразования оказался заражен коронавирусом

Зараженный учится в Тартуском центре профессионального образования в учебном корпусе на улице Копли и, по словам директора Райни Йыкса, он прописан в ином месте, поэтому студент официально не отражается в статистике по Тартумаа.

Насколько известно директору, студент узнал о диагнозе вчера и руководство учебного заведения услышало об этом сегодня утром. После этого на две недели домой отправлены 11 студентов и семеро преподавателей, которые были в близком контакте с зараженным.

Насколько известно Йыксу, зараженный студент не живет в общежитии центра профобразования. Йыкс не смог сказать, на каком отделении учится этот студент.