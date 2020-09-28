Студент центра профобразования оказался заражен коронавирусом

Хотя, согласно вчерашней и сегодняшней статистике Департамента здоровья, в Тартумаа не было диагностировано новых случаев заражения, все-таки выяснилось, что один проживающий в Тарту студент центра профессионального образования заражен, пишет Tartu Postimees.
Зараженный учится в Тартуском центре профессионального образования в учебном корпусе на улице Копли и, по словам директора Райни Йыкса, он прописан в ином месте, поэтому студент официально не отражается в статистике по Тартумаа.
Насколько известно директору, студент узнал о диагнозе вчера и руководство учебного заведения услышало об этом сегодня утром. После этого на две недели домой отправлены 11 студентов и семеро преподавателей, которые были в близком контакте с зараженным.
Насколько известно Йыксу, зараженный студент не живет в общежитии центра профобразования. Йыкс не смог сказать, на каком отделении учится этот студент.
Отправлять все учебное заведение на карантин в планах нет. «Сейчас мы исходим из того, что в случае появления положительного результата теста на коронавирус мы отправляем на карантин группу и близкие контакты», - сказал Йыкс, по словам которого в случае распространения вируса учебное заведение будет пытаться воспрепятствовать новым заражениям с помощью масок для лица. «Мы надеемся, что все учебное заведение отправлять на карантин не придется, но полностью исключать этот вариант нельзя», - добавил он.