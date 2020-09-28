Пн, 28.09.2020
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  • Зараженный коронавирусом проехал пол-Эстонии на автобусе: пассажиров просят отозваться

Зараженный коронавирусом проехал пол-Эстонии на автобусе: пассажиров просят отозваться

Kuressaare bussijaam

ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Управа Сааремаа просит отозваться людей, которые ехали в одном автобусе с больным коронавирусом человеком, пишет Saarte Hääl.

За последние сутки в Эстонии стало одни положительным тестом на коронавирус больше. По данным Департамента здоровья, это был человек, который приехал из Финляндии и сел на автобус Sarbuss до Сааремаа, который выехал из Таллинна в 20:00 в субботу, 26 сентября.

По словам человека, давшего положительный результат теста, рядом с ним в автобусе находились несколько пассажиров и водитель автобуса.

Управа  волости Сааремаа и Департамент здоровья просят всех пассажиров, которые 26 сентября в 20:00 ехали автобусом в Курессааре из Таллинна, позвонить представителю Департамента здоровья Сааремаа по телефону 501 3262.

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