Зараженный коронавирусом проехал пол-Эстонии на автобусе: пассажиров просят отозваться

За последние сутки в Эстонии стало одни положительным тестом на коронавирус больше. По данным Департамента здоровья, это был человек, который приехал из Финляндии и сел на автобус Sarbuss до Сааремаа, который выехал из Таллинна в 20:00 в субботу, 26 сентября.