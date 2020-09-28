Зараженный коронавирусом проехал пол-Эстонии на автобусе: пассажиров просят отозваться

Управа Сааремаа просит отозваться людей, которые ехали в одном автобусе с больным коронавирусом человеком, пишет Saarte Hääl.
За последние сутки в Эстонии стало одни положительным тестом на коронавирус больше. По данным Департамента здоровья, это был человек, который приехал из Финляндии и сел на автобус Sarbuss до Сааремаа, который выехал из Таллинна в 20:00 в субботу, 26 сентября.
По словам человека, давшего положительный результат теста, рядом с ним в автобусе находились несколько пассажиров и водитель автобуса.
Управа волости Сааремаа и Департамент здоровья просят всех пассажиров, которые 26 сентября в 20:00 ехали автобусом в Курессааре из Таллинна, позвонить представителю Департамента здоровья Сааремаа по телефону 501 3262.