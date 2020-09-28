21 евро в час: смотрите, где ввели самую высокую в мире ставку минимальной зарплаты

В Швейцарии нет минимального уровня зарплаты, установленного на государственном уровне. На референдуме, состоявшемся в 2014 году, жители Швейцарии отклонили идею ввести минимальную зарплату на национальном уровне.

Что касается жителей Женевы, то они уже дважды отклоняли призывы ввести в городе ставку минимальной зарплаты.

Однако на прошедшем в воскресенье референдуме стало ясно, что из-за пандемии Covid-19 настроение изменилось - 58% жителей Женевы поддержали идею. 10

Таким образом, Женева стала третьим кантоном Швейцарии из 26, принявшим минимальную ставку заработной платы.

Эта идея, получившая поддержку левых партий, считается своего рода средством против бедности и нестабильности.

Некоторые объединения профсоюзов, поддержавшие эту идею, указали, что в Женеве было практически невозможно выжить на зарплату, ставка которой ниже 23 франков (примерно 21 евро) в час, или 4086 франков (3785 евро) в месяц за полный рабочий день.

Указывается, что аренда двухкомнатной квартиры составляет минимум 3000 франков (примерно 2800 евро), в свою очередь чашка кофе стоит около пяти франков (4,6 евро). Таким образом, женевский референдум стал одним из многих референдумов национального, регионального и локального уровня, регулярно проходящих в Швейцарии.

Самая высокая в мире

Это означает, что минимальная часовая ставка в Женеве сейчас самая высокая в мире. Например, в Австралии минимальная часовая ставка составляет 19,14 австралийского доллара (11,5 евро). За полный рабочий день зарплата там составляет почти 4100 франков (3797 евро) в месяц, в свою очередь средняя зарплата в Швейцарии составляет 6500 франков (6020 евро).

Подобные референдумы проходили в Женеве и раньше. В 2011 году избиратели отклонили идею о минимальной ставке зарплаты 54% голосов, а спустя три года, в 2014 году, эта идея была отклонена 66% голосов.

Швейцарская газета Le Temps отмечает, что пандемия коронавируса может быть главной причиной того, что жители Женевы изменили свое мнение.