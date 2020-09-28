Инцидент с паромом Viking Line: эксперты нашли на месте аварии материал, которого там не должно было быть

По словам главы Финского совета по расследованию несчастных случаев (OTKES) Вели-Пекки Нурми открытие важно для расследования того, что случилось с Amorella, и теперь нужно проанализировать, сыграл ли этот материал роль в аварии, пишет hs.fi.

Он добавил, что если этот материал окажется опасным, судам будет небезопасно проходить через узкое место в Хьюлгрунд. По данным центра, такого природного материала здесь раньше не было.

OTKES получил данные о каменистом материале от ВМС Финляндии, водолазы которых исследовали место аварии в конце прошлой недели.

По словам Нурми, информация была передана в Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии, которое проанализирует, смогут ли в будущем суда проходить через это узкое место.

«Не относящийся к этому месту природный материал, которого раньше не было, может поставить под сомнение безопасность в этом транспортном регионе», - сказал он.

В OTKES отчет об аварии Amorella, включающий выводы и рекомендации по безопасности, будет готов к лету следующего года.

Паром вытащили с мелководья и доставили на буксирном катере в док в Наантали, где судно будет отремонтировано, поскольку получило пробоину в корпусе. По данным Viking Line, ремонт займет около двух недель.

Береговая охрана Финляндии узнала о катастрофе Amorella 20 сентября в 13:00 по местному времени. На борту находились 200 пассажиров и 81 член экипажа. Пассажиры и большая часть экипажа были спасены с терпящего бедствие cудна и доставлены в Мариехамн.