Комиссия по экономике: Nordica серьезно пострадала и не выстоит без государственной помощи

По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, на сегодня ясно, что без государственной помощи Nordica станет неплатежеспособной. «На настоящий момент количество авиаперевозок сократилось на 88 % по сравнению с прошлым годом. Средняя заполняемость самолетов различных авиакомпаний на рейсах, связанных с Эстонией – 34 %. Это далеко не прибыльно, и учитывая, что впереди зима, – ситуация складывается плачевная», – сказал Сестер.

Сестер добавил, что в августе был составлен новый бизнес-план, применение которого зависит от того, покроет ли государство ущерб от COVID-19. Европейская комиссия одобрила этот план, и в ближайшее время Nordica получит первые 30 миллионов евро, 22 из которых будут учтены как взнос в акционерный капитал, а 8 – как заем. «Скорее всего, компания была бы прибыльной, если бы не коронавирус. Я как руководитель комиссии поддерживаю идею о том, что государство должно участвовать в предпринимательстве только в ситуациях рыночного застоя. Решение о продолжении финансирования принадлежащего государству предприятия должно исходить из стратегической необходимости в своей авиакомпании, которая будет осуществлять прямые перелеты, – сказал Сестер. – Мы также выступаем за продолжение консолидации трех государственных авиакомпаний после окончания кризиса, упрощение структуры управления и создание концерна».

Заместитель председателя комиссии по экономике Кристен Михал сказал, что в результате кризиса пострадали туризм и авиаперевозки по всему миру. «Хотя последствия кризиса очень серьезны, Эстонии нужно сообщение с миром, нужна компания, которая будет поддерживать это сообщение. Nordica ничем не отличается от AirBaltic или Lufthansa – в трудные времена государства поддерживают сохранение сообщения, также поступает и Эстония», – отметил он.

Михал сказал, что считает проблемными принятые в начале кризиса решения об ограничении прямых перелетов и транспортировки товаров. «Если риск связан с определенным регионом, то ограничение должно быть локальным и временным. Но полный запрет, сходу установленный министром экономики, вредит экономической ситуации населения. Кроме того, ученые, которые консультируют правительство, отмечают, что перелеты с пересадкой более рискованны, чем прямые перелеты. Нужно пересмотреть эти ограничения», – сказал Михал.

В заседании приняли участие председатель правления Nordic Aviation Group AS Эрки Урва, председатель совета Тоомас Тийвел и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас.