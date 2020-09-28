Существует более 200 вирусов, которые можно принять за Covid-19

По словам Оона, положительные тесты на COVID-19 - это малая часть от общего числа проб, а сейчас нет возможности проанализировать отрицательные тесты и изучить другие вирусы, передает rus.err.ee. "Эти данные можно проанализировать, но это очень дорого, поэтому сейчас нет точных данных", - отметила она.