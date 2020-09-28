Существует более 200 вирусов, которые можно принять за Covid-19

"Существует больше 200 вирусов, которые своими симптомами напоминают COVID-19 в легкой форме", - сказала доцент кафедры семейной медицины Тартуского университета Марье Оона.
По словам Оона, положительные тесты на COVID-19 - это малая часть от общего числа проб, а сейчас нет возможности проанализировать отрицательные тесты и изучить другие вирусы, передает rus.err.ee. "Эти данные можно проанализировать, но это очень дорого, поэтому сейчас нет точных данных", - отметила она.
Самые распространенные вирусных заболеваний дыхательных путей: риновирус, аденовирус, грипп, парагрипп, РС-вирус.
Доцент кафедры семейной медицины посоветовала проверенные методы, которые помогают не только против коронавируса, но и против других заболеваний: нужно держать дистанцию, следить за гигиеной рук и носить защитные маски в помещениях.
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