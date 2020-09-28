Рейд на эстонских предприятиях: семеро иностранцев работали незаконно

Руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс рассказал, что в течение недели полицейские проверили 120 человек, в том числе 18 иностранцев, работающих на предприятиях четырех уездов. В Рапла, Ляэнемаа и Пярнумаа нарушений не было.

“У семерых работавших в Пайде граждан Украины имелось законное основание для пребывания в Эстонии, но их работа в Эстонии не была зарегистрирована, – сказал Петерс. – Предприятие подало Департаменту полиции и погранохраны ходатайства о регистрации работы этих иностранцев, но ответа у них еще не было. Поэтому напоминаем, что нельзя начинать работу до того, как будет получено подтверждение регистрации работы".

По закону об иностранцах, в Эстонии может кратковременно работать иностранец, имеющий законное основание для нахождения в Эстонии и чья работа заранее зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны. Гражданам Украины и их работодателю разъяснили требования к регистрации краткосрочной работы и последствия, которые влечет за собой отсутствие должной регистрации, и иностранцам пришлось покинуть место работы.

Марго Петерс добавил, что рад тому, что в других проверенных уездах Ляэнеской префектуры нарушений не было. "Регистрация работников помогает защитить интересы как работодателя, так и прибывающих в Эстонию на работу иностранцев. Предприятия, которые оформили регистрацию своевременно и корректно, достойны похвалы", – сказал он.

Рейды были проведены в сотрудничестве с Трудовой инспекцией и Налогово-таможенным департаментом 22–25 сентября.