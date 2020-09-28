Медицинский штаб Департамента здоровья во главе с Поповым и Варблане возобновил работу

В понедельник, 28 сентября, в Департаменте здоровья вновь заработал медицинский штаб во главе с заведующим Центром экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы доктором Аркадием Поповым и подполковником доктором Ахти Варблане, передает rus.err.ee.
"В последние недели у нас наблюдается рост показателей заболеваемости, и поэтому разумно вернуть структуру того времени", - сказала ERR пресс-секретарь Департамента здравоохранения Эйке Кингсепп.
Она подчеркнула, что на данный момент это не экстренная ситуация, но Аркадий Попов и Ахти Варблане, как руководители медицинской сферы, занимаются вопросами консультирования и непрерывности медицинской помощи.
В настоящее время даты окончания работы медицинского штаба не установлена. "Определенно следующие пару месяцев этот штаб будет работать", - добавила Кингсепп.