Медицинский штаб Департамента здоровья во главе с Поповым и Варблане возобновил работу

"В последние недели у нас наблюдается рост показателей заболеваемости, и поэтому разумно вернуть структуру того времени", - сказала ERR пресс-секретарь Департамента здравоохранения Эйке Кингсепп.

Она подчеркнула, что на данный момент это не экстренная ситуация, но Аркадий Попов и Ахти Варблане, как руководители медицинской сферы, занимаются вопросами консультирования и непрерывности медицинской помощи.