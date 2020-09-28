Видео ⟩ Спасшийся с парома «Эстония»: я видел возле судна большой белый силуэт

По воспоминаниям Рейнтамма, он был в каюте, когда услышал сильный скрежет. Он выбежал на открытую палубу. Он был одним из первых пассажиров, которые там оказались. После этого он взглянул на море: «Когда я там стоял, я смотрела на море. Я видел нечто белое длиной в несколько метров. Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны».

Ему трудно объяснить, что он видел: «Понятия не имею, что это было, но в тот момент я был уверен, что оно является причиной проникновения воды».

Смотрите в видео полное интервью со спасшимся с парома «Эстония»!

Бывший глава комиссии по расследованию гибели пассажирского парома «Эстония» Маргус Курм сказал в передаче Otse Postimehest, что фатальным для парома могло стать столкновение со шведской подводной лодкой.

По его словам, суда могли идти в одном направлении и «Эстония» задела подводную лодку, от чего и возникла пробоина. «Вопрос в том, что эта подводная лодка делала на пути „Эстонии”. В этот период в том районе проходились шведские военные учения. Вторая версия - подводная лодка задела „Эстонию”, поскольку на ее борту находилась информация деликатного содержания. Склоняюсь к мысли, что верной является вторая версия».