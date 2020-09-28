Спецкомиссия по борьбе с коррупцией: Эстония не выполнила в срок рекомендации «ГРЕКО»

Председатель комиссии Катри Райк сообщила, что на настоящий момент правительство не утвердило рекомендации по предотвращению конфликта интересов для министров и их советников, а также правила лоббирования, как того рекомендовала Эстонии «ГРЕКО». В то же время, по ее словам, в качестве положительного аспекта можно отметить, что обязанность по декларированию экономических интересов распространяется и на политических советников, а также, что Департамент полиции и пограничной охраны в своей работе уделил существенное внимание предотвращению коррупции.

Райк отметила, что из-за коронавируса правительству приходилось заниматься более срочными вопросами, но и срок выполнения рекомендаций был продлен на три месяца. «К сожалению, правительство не нашло времени на выполнение рекомендаций, и из-за этого Эстония может потерять свое место в списке стран с хорошим имиджем в сфере борьбы с коррупцией, – сказала Райк. – А имидж для маленького государства очень важен в любых вопросах».

В октябре специальная комиссия по борьбе с коррупцией продолжит обсуждение вместе с министром юстиции Райво Аэгом, который отвечает за эту сферу.

Комиссии представили обзор руководитель аналитической службы отдела уголовной политики Министерства юстиции и руководитель делегации Эстонии в «ГРЕКО» Мари-Лийз Сёэт и руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и пограничной охраны Прийт Пяркна.