Школа стала очагом заражения: всех учеников отправили на удаленное обучение

Ученики 5-9 классов были отправлены на домашнее обучение уже на прошлой неделе, когда пришло сообщение о первых связанных со школой зараженных. К воскресенью число зараженных выросло уже до шести, что в соответствии с Департаментом здоровья уже квалифицируется как очаг заражения коронавирусом. После этого руководство школы решило с этой недели перевести на удаленное обучение и учеников младших классов.

Следует воздержаться от праздников

Кесклиннаская основная школа стала второй школой в Ида-Вирумаа (первая также находится в Кохтла-Ярве — Таммикуская основная школа), которая официально признана очагом заражения коронавирусом. В Таммикуской основной школе ученики некоторых классов все-таки продолжают посещать уроки.

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Эйке Кингсепп, очаги в школе связаны с заражением на дне рождения. Она отметила, что людям сейчас стоит воздержаться от празднования дня рождения и прочих знаменательных дат. «Если общаться несколько часов в одном помещении и в компании будет один зараженный, который может даже не знать об этом, к сожалению, вирус распространится очень быстро», - сказала она.

По состоянию на утром понедельника, под наблюдением Идаского регионального отделения находится 968 человека, из которых заболели 187.

Ситуация должна улучшиться в ближайшее время

По словам заведующей Идаским регионом Департамента здоровья Марье Муузикус, с каждым новым случаем добавляется большой круг близких контактов. «Учителя преподают уроки нескольким классам, дети находятся в различных помещениях и группах вместе. Поэтому хорошо на некоторое время оставить удаленное обучение, чтобы быстрее вернуться к нормальному учебному режиму», - сказала она, отметив, что в нескольких школах время изоляции части классов на этой недели истекает.

Муузикус отметила, что симптомы у людей проявляются по-разному. «Ситуацию осложняет то, что человек становится заразным уже за два дня до появления симптомов. Многие тренируются или участвуют в собраниях до этого и неизбежно многие из компании также заболевают. Кружки по интересам и тренировки по футболу также посещают дети из разных школ, оттуда также дальше распространяется вирус», - рассказала она.

Коэффициент заражения в Ида-Вирумаа — почти 150 случаев заболевания на 100 000 жителей — сейчас значительно выше, чем в других уездах. Марье Муузикус надеется, что число в ближайшее время начнет снижаться, поскольку большое количество заболевших на этой неделе уже должны выздороветь. «Была ситуация, когда за сутки выздоравливал один человек, а новых заболевших добавлялось 13. Сейчас это соотношение должно измениться».