Человек в мусорном контейнере: в полицию поступило тревожное сообщение

На выходных в полицию поступило тревожное сообщение, что в Тарту в одном мусорном контейнере находится труп. Но, к счастью, человек все-таки оказался живым.
«Можно только предположить, как сильно испугался человек, который выбрасывал мусор», - пишет на своей странице в Facebook Лыунаская префектура.
Когда патруль прибыл на место, «труп» внезапно ожил — мужчина был сонным, начал копошиться в контейнере и объяснять, что ему просто нравится там дремать и в помощи он не нуждается.
«Социальный дом ему не подходит, а друзей, у которых он мог бы переночевать, нет», - отмечает полиция, добавляя, что мусорный контейнер — не самое привычное место для сна, но хотя бы камень с души упал, что не было ни преступления, ни трупа.