Человек в мусорном контейнере: в полицию поступило тревожное сообщение

«Можно только предположить, как сильно испугался человек, который выбрасывал мусор», - пишет на своей странице в Facebook Лыунаская префектура.

Когда патруль прибыл на место, «труп» внезапно ожил — мужчина был сонным, начал копошиться в контейнере и объяснять, что ему просто нравится там дремать и в помощи он не нуждается.