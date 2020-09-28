Пн, 28.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
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  • Человек в мусорном контейнере: в полицию поступило тревожное сообщение

Человек в мусорном контейнере: в полицию поступило тревожное сообщение

Мусорный контейнер

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

На выходных в полицию поступило тревожное сообщение, что в Тарту в одном мусорном контейнере находится труп. Но, к счастью, человек все-таки оказался живым. 

«Можно только предположить, как сильно испугался человек, который выбрасывал мусор», - пишет на своей странице в Facebook Лыунаская префектура.

Когда патруль прибыл на место, «труп» внезапно ожил — мужчина был сонным, начал копошиться в контейнере и объяснять, что ему просто нравится там дремать и в помощи он не нуждается.

«Социальный дом ему не подходит, а друзей, у которых он мог бы переночевать, нет», - отмечает полиция, добавляя, что мусорный контейнер — не самое привычное место для сна, но хотя бы камень с души упал, что не было ни преступления, ни трупа.

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