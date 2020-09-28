Пн, 28.09.2020
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Фридрих Мерц
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  • Изнасиловал и убил женщину: 27-летнего мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы

Изнасиловал и убил женщину: 27-летнего мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы

Таллиннская тюрьма. Фото иллюстративное.

ФОТО: Erik Tikan

Пярнуский уездный суд в понедельник признал 27-летнего Яана виновным в изнасиловании и убийстве и приговорил его к 12 годам тюрьмы, сообщает BNS.

Срок наказания отсчитывается от задержания Яана в качестве подозреваемого 12 февраля этого года.

Яана обвиняли в том, что в феврале он избил и изнасиловал 61-летнюю женщину. Поскольку жертва получила тяжелые травмы, она скончалась. После этого Яан спрятал труп в лесу.

Уездный суд в интересах потерпевшей стороны проводил заседание за закрытыми дверями. Хотя обвиняемый сознался в совершении преступления, его защитник посчитал, что убийство не было совершенно с особой жестокостью. Суд в составе трех человек вместе с народным судьей посчитали, что предъявленное обвинение было доказано в полном объеме.

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