Изнасиловал и убил женщину: 27-летнего мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы

Яана обвиняли в том, что в феврале он избил и изнасиловал 61-летнюю женщину. Поскольку жертва получила тяжелые травмы, она скончалась. После этого Яан спрятал труп в лесу.

Уездный суд в интересах потерпевшей стороны проводил заседание за закрытыми дверями. Хотя обвиняемый сознался в совершении преступления, его защитник посчитал, что убийство не было совершенно с особой жестокостью. Суд в составе трех человек вместе с народным судьей посчитали, что предъявленное обвинение было доказано в полном объеме.