МИД: карабахский вопрос будет поднят в ООН по инициативе Эстонии

- Конфликт масштабный, им уже невозможно не заниматься
- Основная цель – вернуть стороны за стол переговоров
- ЕС придется нарастить давление при затяжном конфликте
- Военного решения этого вопроса не существует
Что может предпринять Евросоюз в условиях обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе?
Тему прокомментировал в студии Rus.Postimees вице-канцлер МИД Эстонии по политическим вопросам Рейн Таммсаар.
Выдержки из беседы:
– Возможна ли короткая победоносная война? И с чьей стороны?
– Короткий ответ: нет! В ходе всех последних эскалаций мы видели, что за наступлением всегда следовало контрнаступление, какие-то сёла и территории переходили из одних рук в другие, гибли военнослужащие и мирные жители, но какого-либо стратегического успеха невозможно было достичь военным путем.
– Что может произойти дальше, если конфликт затянется?
– Это будет означать то, что продолжат гибнуть люди.
В случае серьезной эскалации всё тяжелое вооружение, которым наводнен этот регион, будет задействовано. Если сегодня мы говорим о дронах, вертолетах, танках, гаубицах, то завтра в ход пойдут «Грады», «Искандеры» и т.д. Это серьезная угроза региональной безопасности.
С другой стороны, если конфликт затянется, начнутся позиционные бои и прочее, тогда у мирового сообщества, европейских лидеров и лидеров других вовлеченных в процесс стран появится возможность нарастить свое давление на стороны, чтобы прекратить военные действия.
В условиях пандемии Covid-19 все взоры мировых лидеров обращены внутрь своих стран, чтобы выйти из кризиса – гуманитарного, медицинского, экономического. Но поверьте, в истории международных отношений не было периода, когда крупные игроки не занимались бы дипломатией и международными отношениями.
– Вы отметили, что если конфликт затянется, то европейские лидеры смогут нарастить свое давление на стороны. Только в этом случае?
– На данный момент все необходимые звонки и обращения уже были сделаны.
Когда эта работа будет проделана, можно будет заняться вопросом более серьезно и вдумчиво. Уже сегодня в ЕС состоится первое заседание по этой проблеме.
– Какую работу проделывает Европа, чтобы постараться остановить конфликт в непризнанной республике?
– Работа ведется во всех международных организациях.
Сегодня вопрос будет обсуждаться на уровне послов стран ЕС в Совете по безопасности и политике, в 17.00 начнется экстренное заседание ОБСЕ.
Если посмотреть на прозвучавшие в ЕС заявления, обратить внимание на звонки г-жи Меркель коллегам из Армении и Азербайджана, - кстати, наш министр иностранных дел тоже звонил своим коллегам, - это лишний раз подтверждает, насколько мировое сообщество обеспокоено происходящим в Нагорном Карабахе.
– Что можно предложить враждующим сторонам?
Нужно прекратить военные действия и активизировать переговоры на уровне минской группы ОБСЕ под председательством США, России и Франции.
– Есть ли у ЕС политическое желание действовать? Или европейским лидерам в условиях пандемии не до этого?
– На уровне Брюсселя, где я проработал несколько лет, отношение к мировой безопасности является достаточно серьезным.
– Действительно ли, что новый виток эскалации уже называют четвертой Нагорно-Карабахской войной?
– Звучат разные оценки в отношении нынешнего обострения. Известно, что в первой войне погибло 30 тысяч человек и более миллиона жителей региона стали «перемещенными лицами».
Совбез ООН принял четыре резолюции, чтобы вернуть территории Азербайджану и создать возможность для возвращения беженцев. К сожалению, дальше этого дело не продвинулось. Минская группа занималась этим вопросом с 92-го года.
Международное сообщество надеялось, что появится программа действий по полному урегулированию конфликта. К сожалению, этого не произошло. На данный момент главная проблема состоит в том, что обе стороны склонились к военным действиям.
– Почему складывается устойчивое впечатление, что конфликт вокруг оспариваемой территории уже давно и довольно долго игнорируется со стороны мирового сообщества?
– Игнорируется – это неправильное слово. Мы же знаем, что все замороженные конфликты, возникшие в свое время с участием и при содействии наших российских партнеров, на самом деле – взрывоопасны.
Нужно понимать, что за теми странами, которые сейчас воюют на передовой, стоят региональные интересы больших игроков. Это, конечно же, Россия и Турция.
– Насколько велико влияние Турции внутри этого конфликта? Могла ли начавшая в воскресенье эскалация быть согласована с Анкарой?
– Я бы не хотел спекулировать на этой теме. У меня нет информации о том, была ли эта военная операция согласована с Анкарой. Мы до сих пор не знаем даже того, кто на самом деле развязал военные действия – была ли это провокация, на которую ответила одна из сторон, или нет?
Конечно же, бросается в глаза заявление президента Турции о том, что он полностью поддерживает азербайджанскую сторону.
– Насколько велик риск, в конфликт будут втянуты и Россия, и Турция?
– Мне хочется верить, что возобладает рациональное мышление и этого не произойдет.
Если же в ходе эскалации конфликта военные действия будут происходить на территории Армении или Азербайджана, тогда уже нельзя исключать того, что региональные игроки ввяжутся в военные действия.
– Что будет, если Армения признает Нагорный Карабах?
– Ответ на этот вопрос относится к уровню спекуляций. Премьер-министр Армении действительно сказал, что этот вопрос может быть рассмотрен в ближайшее время. Такой шаг мог бы привести к серьезной эскалации.
Мне кажется, что на данный момент важнее всего усадить стороны за стол переговоров и работать во имя того, чтобы избежать эскалации.
– Реально ли предложить провести референдум, чтобы жители региона могли определить свое будущее?
Во-первых, право нации на самоопределение, и тут всегда найдутся люди, которые скажут, что это неприменимо к Карабаху. Во-вторых, принцип территориальной целостности стран. Каждый раз, когда подобное случается в мировой практике, найти решение очень сложно. Я не вижу краткосрочных возможностей для решения этого вопроса. Ничего лучшего, чем дипломатия на данном этапе предложить невозможно.
Подробности в повторе!
- Ведет ли Европа какую-то работу, чтобы остановить конфликт в непризнанной республике?
- Что может ЕС предложить враждующим сторонам?
- Есть ли у Брюсселя политическое желание действовать? Или европейским лидерам в условиях пандемии не до этого?
- Насколько велико влияние Турции внутри этого конфликта? Могла ли начавшая в воскресенье эскалация быть согласована с Анкарой?
- Почему конфликт вокруг оспариваемой территории довольно долго игнорируется со стороны мирового сообщества?
- Что будет, если Армения признает Нагорный Карабах?
- Реально ли организовать в Карабахе референдум, чтобы жители региона могли определить свое будущее?