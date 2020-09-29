МИД: карабахский вопрос будет поднят в ООН по инициативе Эстонии

Нужно прекратить военные действия и активизировать переговоры на уровне минской группы ОБСЕ под председательством США, России и Франции.

– Есть ли у ЕС политическое желание действовать? Или европейским лидерам в условиях пандемии не до этого?

– На уровне Брюсселя, где я проработал несколько лет, отношение к мировой безопасности является достаточно серьезным.

Даже в условиях пандемии мы не можем допустить того, чтобы на нашем континенте разворачивались военные действия с использованием авиации, бронетехники и, возможно, ракетных систем средней и малой дальности. 11

– Действительно ли, что новый виток эскалации уже называют четвертой Нагорно-Карабахской войной?

– Звучат разные оценки в отношении нынешнего обострения. Известно, что в первой войне погибло 30 тысяч человек и более миллиона жителей региона стали «перемещенными лицами».

Совбез ООН принял четыре резолюции, чтобы вернуть территории Азербайджану и создать возможность для возвращения беженцев. К сожалению, дальше этого дело не продвинулось. Минская группа занималась этим вопросом с 92-го года.

Нельзя сказать, что все сидели сложа руки. Работа велась, были какие-то подвижки. 11

Международное сообщество надеялось, что появится программа действий по полному урегулированию конфликта. К сожалению, этого не произошло. На данный момент главная проблема состоит в том, что обе стороны склонились к военным действиям.

Пока стороны пребывают в убеждении, что конфликт можно решить военным путем, успеха не добиться – несмотря на все усилия, предпринимаемые международным сообществом. 11

– Почему складывается устойчивое впечатление, что конфликт вокруг оспариваемой территории уже давно и довольно долго игнорируется со стороны мирового сообщества?

– Игнорируется – это неправильное слово. Мы же знаем, что все замороженные конфликты, возникшие в свое время с участием и при содействии наших российских партнеров, на самом деле – взрывоопасны.

Продавать оружие и одной, и другой стороне – это то же самое, что дать поиграть со спичками детям, сидящим на пороховой бочке. 11

Нужно понимать, что за теми странами, которые сейчас воюют на передовой, стоят региональные интересы больших игроков. Это, конечно же, Россия и Турция.

– Насколько велико влияние Турции внутри этого конфликта? Могла ли начавшая в воскресенье эскалация быть согласована с Анкарой?

– Я бы не хотел спекулировать на этой теме. У меня нет информации о том, была ли эта военная операция согласована с Анкарой. Мы до сих пор не знаем даже того, кто на самом деле развязал военные действия – была ли это провокация, на которую ответила одна из сторон, или нет?

Конечно же, бросается в глаза заявление президента Турции о том, что он полностью поддерживает азербайджанскую сторону.