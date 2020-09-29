Вт, 29.09.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб
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  • Студия Postimees: готова ли Европа остановить конфликт в Карабахе?

Студия Postimees: готова ли Европа остановить конфликт в Карабахе?
15:00

Что может предпринять Евросоюз условиях обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе?

Тему прокомментирует в студии Rus.Postimees вице-канцлер МИД Эстонии по политическим вопросам Рейн Таммсаар. Смотрите прямой эфир в 15:00!

  • Ведет ли Европа какую-то работу, чтобы остановить конфликт в непризнанной республике?
  • Что может ЕС предложить враждующим сторонам?
  • Есть ли у Брюсселя политическое желание действовать? Или европейским лидерам в условиях пандемии не до этого?
  • Насколько велико влияние Турции внутри этого конфликта? Могла ли начавшая в вокресенье эскалация быть согласована с Анкарой? 
  • Почему конфликт вокруг оспариваемой территории довольно долго игнорируется со стороны мирового сообщества?
  • Что будет, если Армения признает Нагорный Карабах?
  • Реально ли организовать в Карабахе референдум, чтобы жители региона могли определить свое будущее?

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