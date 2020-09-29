Студия Postimees: готова ли Европа остановить конфликт в Карабахе?
Что может предпринять Евросоюз условиях обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе?
Тему прокомментирует в студии Rus.Postimees вице-канцлер МИД Эстонии по политическим вопросам Рейн Таммсаар. Смотрите прямой эфир в 15:00!
- Ведет ли Европа какую-то работу, чтобы остановить конфликт в непризнанной республике?
- Что может ЕС предложить враждующим сторонам?
- Есть ли у Брюсселя политическое желание действовать? Или европейским лидерам в условиях пандемии не до этого?
- Насколько велико влияние Турции внутри этого конфликта? Могла ли начавшая в вокресенье эскалация быть согласована с Анкарой?
- Почему конфликт вокруг оспариваемой территории довольно долго игнорируется со стороны мирового сообщества?
- Что будет, если Армения признает Нагорный Карабах?
- Реально ли организовать в Карабахе референдум, чтобы жители региона могли определить свое будущее?