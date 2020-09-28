Нарва сто лет назад: артобстрелы и школы, закрытые на карантин из-за эпидемии

До начала появления Эстонской Республики в Нарве (включая Ивангородский пригород) было 19 школ, но, в основном, они были очень маленькими. Среднее образование давали только три из них.

Школы делились на русскоязычные (9 школ), эстоноязычные (7 школ) и смешанные (3 школы). Интересно, что одна эстоноязычная школа работал в Ивангороде - на суконной фабрике.

Школы были не только городскими, но также фабричными, частными и церковно-приходскими. Бесплатным было образование только в городских школах.

В документах сохранились описания школьных зданий - они были не построены для школ, а приспособлены, поэтому были очень тесными. Учиться многим приходилось в две смены. Теснее всего было в Русской мужской гимназии, где классы состояли из 50-70 учеников.

В половине школ туалеты были холодные, без водопровода. Отопление в школах было печным, в половине школ классы освещались с помощью керосиновых ламп. Там где электричество было, им трудно было пользоваться в 1918-19 годах, поскольку при обстрелах рвались провода, а лампочки стали дефицитом.

Школы обычно предоставляли квартиры для учителей прямо в здании школы. А вот такого явления, как школьная столовая не существовало в принципе. По словам Марины Кувайцевой, не сохранилось никаких документов, говорящих о том, что детей вообще кормили в школах. Хотя во время войны были разовые раздачи продуктов, а также одежды и обуви, которые привозили волонтеры Американского красного креста.

Некоторые школы не прекращали работу даже во время артобстрелов. Но из-за эпидемии тифа им пришлось закрыться с февраля до конца апреля 1920 года, а затем продлить учебный год до конца июня.

“Все мы знаем, что аналогичная ситуация произошла в Нарве ровно через сто лет, когда школы наши закрылись из-за коронавируса, и причем примерно в эти же самые месяцы”, - заметила Марина Кувайцева.

Но та эпидемия, да еще и отягощенная войной и нехваткой продуктов, отразились на учениках неизмеримо сильнее. По сохранившимся отчетам, в 1920 году учебный год не смогли закончить 1248 учеников, из них 63 ребенка умерли.

230 учеников начальной школы не смогли учиться, потому что ушли на заработки - дети работали, в основном, пастухами, и за свою работу получали оплату продуктами для семьи.

В конце войны эстонское правительство взяло все школы под управление Министерства образования, которое изменило учебные программы, добавив предметы об Эстонии и убрав часть введенного в царское время и при немецкой оккупации. Закон божий стал предметом по выбору. После школьной реформы в Нарве осталось только 16 школ, и эстоноязычных школ впервые стало больше, чем русскоязычных.

В следующем году - на бумаге

Конференция Нарвского музея была посвящена самым разным аспектам событий, которые происходили вокруг Нарвы сто лет назад. Исследователи рассказали также о судах, которые ходили в те годы по Нарове, об эпидемии тифа и военных госпиталях, о том, кто помогал жителям города в это трудное время.