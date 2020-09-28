Нарва сто лет назад: артобстрелы и школы, закрытые на карантин из-за эпидемии

В Нарвском музее 25 сентября прошла историческая конференция, посвященная событиям столетней давности в Нарве и ее окрестностях. Исследователи рассказали, как о малоизвестных фактах, так и об удивительных совпадениях с нашим временем. Век назад здесь проходили бои Освободительной войны, около 20% домов в городе было разрушено или повреждено артобстрелами. Один из районов сгорел почти полностью. В это же время шла школьная реформа, становилось больше эстоноязычных школ. А три месяца 1920 года школы Нарвы были закрыты на карантин из-за эпидемии.
Сгорел целый район
Широко известно разрушение Нарвы в 1944 году. Но гораздо менее известно, что в 1919 году в городе сгорела, была разрушена или повреждена пятая часть домов. Научный сотрудник Нарвского музея Светлана Андреева рассказала на конференции о своем исследовании разрушений города во время Освободительной войны.
С конца 1918 до начала 1920 года фронт четырежды прокатывался через нарвский регион. Красная армия впервые обстреляла город в ноябре 18-го, когда его удерживали немецкие части. В результате в Ивангороде, который был тогда пригородом Нарвы, сгорели, по разным данным, 10 или 14 домов.
Немецкие силы в этот же день отступили из города и, уходя, взорвали все мосты через Нарову. Железнодорожных мостов тогда было два - более новый рухнул в воду, а старый, 1870 года постройки, устоял, но получил повреждения.
У деревянного моста, который располагался примерно там, где сейчас стоит мост “Дружба”, немцы взорвали центральный пролет и подготовили поджег остальной части моста, но пожар по какой-то причине так и не начался.
“Это хорошо прослеживается по архивным фотографиям 1920-х годов, где хорошо видно, что арочный пролет центральной части отличается от всех остальных”, - рассказала Светлана Андреева.
В январе 1919 года эстонская армия предприняла крупное контрнаступление, фронт снова прошел через Нарву и остановился примерно по нынешней границе. Несколько месяцев основные события происходили на юге Эстонии, а Нарву периодически обстреливали.
Осенью белогвардейская Северо-Западная армия предприняла из Эстонии и с поддержкой эстонских частей мощное наступление на Петроград, но была разбита. Фронт вновь стабилизировался рядом с Нарвой, и артиллерия Красной армии снова обстреливала город.
Всего за год было зарегистрировано 29 дней обстрелов.
25 апреля 1919 года от сильного обстрела возник пожар, в котором район Йоаорг вокруг Александровской церкви сгорел почти полностью. По официальным данным, сгорели 130 домов, хотя встречаются оценки почти вдвое выше. Здания здесь были, в основном, деревянные, и пожар не могли потушить более суток.
Также был уничтожен вокзал и многие здания железнодорожной инфраструктуры, сама железная дорога была взорвана в 15 местах. Видимо, железнодорожный узел и был главной целью для артиллерии, а район Йоаорг пострадал, поскольку находился поблизости от него.
Интересно, что Александровская церковь, хоть и находилась в центре самого разрушенного района, практически не получила повреждений. В целом, деревянные пригороды получили повреждения, а каменный Старый город перенес это испытание лучше.
По словам Светланы Андреевой, нет единого мнения, сколько же домов было повреждено. Сведя вместе разные данные, исследовательница пришла к выводу, что в городе сгорело или заметно пострадало около 20% зданий.
В школах были квартиры учителей, но не было столовых
Научный сотрудник-фольклорист Нарвского музея Марина Кувайцева рассказала о своем исследовании нарвских школ столетней давности. По ее словам, этот вопрос до сих пор оставался малоизученным.
До начала появления Эстонской Республики в Нарве (включая Ивангородский пригород) было 19 школ, но, в основном, они были очень маленькими. Среднее образование давали только три из них.
Школы делились на русскоязычные (9 школ), эстоноязычные (7 школ) и смешанные (3 школы). Интересно, что одна эстоноязычная школа работал в Ивангороде - на суконной фабрике.
Школы были не только городскими, но также фабричными, частными и церковно-приходскими. Бесплатным было образование только в городских школах.
В документах сохранились описания школьных зданий - они были не построены для школ, а приспособлены, поэтому были очень тесными. Учиться многим приходилось в две смены. Теснее всего было в Русской мужской гимназии, где классы состояли из 50-70 учеников.
В половине школ туалеты были холодные, без водопровода. Отопление в школах было печным, в половине школ классы освещались с помощью керосиновых ламп. Там где электричество было, им трудно было пользоваться в 1918-19 годах, поскольку при обстрелах рвались провода, а лампочки стали дефицитом.
Школы обычно предоставляли квартиры для учителей прямо в здании школы. А вот такого явления, как школьная столовая не существовало в принципе. По словам Марины Кувайцевой, не сохранилось никаких документов, говорящих о том, что детей вообще кормили в школах. Хотя во время войны были разовые раздачи продуктов, а также одежды и обуви, которые привозили волонтеры Американского красного креста.
Некоторые школы не прекращали работу даже во время артобстрелов. Но из-за эпидемии тифа им пришлось закрыться с февраля до конца апреля 1920 года, а затем продлить учебный год до конца июня.
“Все мы знаем, что аналогичная ситуация произошла в Нарве ровно через сто лет, когда школы наши закрылись из-за коронавируса, и причем примерно в эти же самые месяцы”, - заметила Марина Кувайцева.
Но та эпидемия, да еще и отягощенная войной и нехваткой продуктов, отразились на учениках неизмеримо сильнее. По сохранившимся отчетам, в 1920 году учебный год не смогли закончить 1248 учеников, из них 63 ребенка умерли.
230 учеников начальной школы не смогли учиться, потому что ушли на заработки - дети работали, в основном, пастухами, и за свою работу получали оплату продуктами для семьи.
В конце войны эстонское правительство взяло все школы под управление Министерства образования, которое изменило учебные программы, добавив предметы об Эстонии и убрав часть введенного в царское время и при немецкой оккупации. Закон божий стал предметом по выбору. После школьной реформы в Нарве осталось только 16 школ, и эстоноязычных школ впервые стало больше, чем русскоязычных.
В следующем году - на бумаге
Конференция Нарвского музея была посвящена самым разным аспектам событий, которые происходили вокруг Нарвы сто лет назад. Исследователи рассказали также о судах, которые ходили в те годы по Нарове, об эпидемии тифа и военных госпиталях, о том, кто помогал жителям города в это трудное время.
По словам историка Игоря Копытина, все исследования, о которых их авторы рассказывали на конференции 25 сентября, Нарвский музей планирует собрать в книгу, которую намечено издать в следующем году.