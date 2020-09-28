Департамент здоровья о росте числа зараженных в Эстонии: причин для паники нет

Специалист Департамента здоровья Ханна Сепп сказала, что о большинстве заболевших департамент знал, поскольку они были у них зафиксированы еще на этапе близкого контакта с одним из переносчиков вируса.

Старший научный сотрудник Института химической и биологической физики Марио Кадастик сказал, что мы находимся в самом начале второй волны коронавируса и пока нельзя предположить, продлится она один, три или шесть месяцев.

По словам Кадастика, сравнивать количество больных сейчас с первой волной нельзя, поскольку на данный момент проводится намного больше тестов. "Конечно, за какое-то время мы можем прийти к пику кризиса, но это не через неделю, а скорее от месяца до трех", - сказал он.