Пн, 28.09.2020
Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. Алексей Навальный
Алексей Навальный
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Департамент здоровья о росте числа зараженных в Эстонии: причин для паники нет

Департамент здоровья о росте числа зараженных в Эстонии: причин для паники нет

Тестирование на коронавирус. Фото иллюстративное.

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Хотя число заболевших коронавирусом в Эстонии растет, Департамент здоровья и ученые сохраняют спокойствие и утверждают, что причин для массовой паники нет, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Специалист Департамента здоровья Ханна Сепп сказала, что о большинстве заболевших департамент знал, поскольку они были у них зафиксированы еще на этапе близкого контакта с одним из переносчиков вируса.

Старший научный сотрудник Института химической и биологической физики Марио Кадастик сказал, что мы находимся в самом начале второй волны коронавируса и пока нельзя предположить, продлится она один, три или шесть месяцев. 

По словам Кадастика, сравнивать количество больных сейчас с первой волной нельзя, поскольку на данный момент проводится намного больше тестов. "Конечно, за какое-то время мы можем прийти к пику кризиса, но это не через неделю, а скорее от месяца до трех", - сказал он.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back