День музыки отметят бесплатными концертами по всей Эстонии

Под бесплатные концерты задействовано множество площадок, включая новый концертный зал Эстонской академии музыки и театра (EMTA), а также сцены столичного Центра русской культуры (ЦРК), «Линдакиви» и «Кая».

В концертах примут участие молодые таланты эстонской фортепианной культуры Михкель Полль, Стен Лассманн, Максим Щура и другие яркие пианисты, а также воспитанники Таллиннской музыкальной школы, ансамбль Tuulisbrass, Таллиннский камерный оркестр и хор NUKU.

В Нарве день музыки отметят на сцене Vaba Lava. Эстонский национальный мужской хор (RAM) исполнит под руководством дирижера Микка Юлеоя произведения Вельо Тормиса. Хор выступит полным составом в 50 человек. Полсотни мужских голосов зазвучат на всю мощь.

Все концерты можно будет посетить бесплатно, но в некоторых случаях (например, в Нарве) требуется предварительно приобрести бесплатный билет через систему Piletilevi. Подробнее о концертах Дня музыки: muusikapaev.ee.

День музыки активно отмечается в Эстонии уже 8-й год подряд. На этот раз программа посвящена эстонской музыке и известным эстонским композиторам, чьи юбилеи, круглые и знаменательные даты пришлись на этот год. В Нарве День музыки пройдет под знаком 90-летия Вельо Тормиса, в Пярнумаа будут чествовать 85-летнего юбиляра Арво Пярта, в Ляэнемаа прозвучат сочинения Олава Эхала, на Сааремаа праздник отметят под звуки музыки Эйно Тамберга, в Рапламаа прозвучат произведения Урмаса Сисаска, а в Харьюмаа состоится целый музыкальный парад сочинений эстонских композиторов.

«Мы составили такую программу, которая бы доставила удовольствие не только музыкантам, но и тем, кому классическая музыка кажется совсем далеким миром. Осмелимся предложить всем, кто еще не успел, но хотел бы познакомиться с творчеством эстонских композиторов и исполнителей, сделать этот важный первый шаг в День музыки», – говорит руководитель команды организаторов Дня музыки и член правления Эстонского музыкального совета Кайса Лыхмус.