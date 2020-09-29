Можно ли верить экстрасенсам? Семья ослепшей эстонской девушки лишилась крупной суммы денег

У 23-летней Ингрид (имя изменено - ред.) проблемы со зрением начались в 16 лет. Поначалу думали, это было просто воспаление, но оно все ухудшалось и на сегодня девушка видит лишь в объеме десяти процентов от нормального, то есть практически ничего

Ингрид и ее мать не захотели показывать свои лица в эфире Kuuuurija, так как не хотят становиться посмешищами: они поверили найденному на просторах интернета ясновидящему, который пообещал вернуть слепой девушке зрение. И все же они решили, что обязаны сделать этот случай достоянием общественности, чтобы предостеречь других людей c печальными судьбами, которые верят в чудо и рискуют быть использованными ради денег.

Мать Ингрид Керли бродила по интернету пока не нашла надежду на Фейсбук-странице победителя российского шоу "Битва экстрасенсов" Тимофея Руденко. У этой страницы в этой соцсети почти пять тысяч друзей, включая и других хорошо известных магов.

Матери Ингрид этот фейсбук-акаунт показался вполне надежными она начала с Руденко переписку в соцсети. В первый раз мать Ингрид написала Руденко в июне прошлого года. Но лишь в апреле этого года она увидела, что известный чернокнижник ей ответил. В фейсбук-переписке ясновидящий пообещал за 850 евро снова сделать девушку зрячей. И все это, кстати говоря, по интернету.

"Он сказал, что может помочь нам, что он понимает, чего мы хотим. Я спросила, нужно ли встретиться. Он сказал, что не надо, нужна лишь фотография", - рассказывает Керли ведущей Kuuuurija Катрин Луст.

Экстрасенс пообещал, что болезнь пройдет полностью через 14 дней.

10 мая Керли перевела 850 евро: получателем денег, то есть владельцем счета, указав Тимофея Руденко. Ей пришло уведомление, что платеж осуществлен успешно. Когда две недели спустя чуда не произошло, мать Ингрид написала экстрасенсу снова, попросив вернуть деньги, но больше он на связь не выходил, а вскоре заблокировал собеседницу.

По просьбе Катрин Луст Rus.Postimees попробовал связаться с Тимофеем Руденко. С акаунта Руденко в приложении WhatsApp ответил человек, назвавшийся личным ассистентом известного мага, и сообщил, что в Фейсбуке действует не настоящий Руденко и что эта страница - ни что иное как фейк.

По словам помощника Руденко, настоящие аккаунты у Руденко имеются только в Instagram, VKontakte и WhatsApp, а к указанной странице в Фейсбуке он не имеет ни малейшего отношения.

Победитель российской "Битвы Экстрасенсов" чего через ассистента известил, что все его интервью должны быть согласованы с пресс-службой телеканала ТНТ. Хотя Rus.Postimees направил еще несколько писем с просьбами об интервью как Руденко и его ассистенту, так и телеканалу, больше никакого ответа не последовало.

Катрин Луст задается вопросом: если Тимофей Руденко знает, что кто-то другой действует в Facebook под его именем, создав фейковый аккаунт, почему он не отправил в Facebook соответствующее письмо, чтобы эту страницу закрыли?

Фейковый Руденко предлагает людям за деньги услуги знахаря, что в России запрещено и наказуемо в уголовном порядке.

Пострадавшая от своей доверчивости Ингрид предостерегает других не платить деньги так называемым колдунам. "Те люди, у кого есть способности, если хотят помочь, то делают это бесплатно", - считает она.

Урмас Ээро Лийв, который много лет вел эстонскую битву экстрасенсов Selgeltnägijad, говорит, что относится к российскому шоу крайне скептически. "Это исключительно большой телевизионный рынок с исключительно большими деньгами. Такая передача не имеет права не получиться", - говорит он, отмечая, что "Битва экстрасенсов" по сути - театр.