Профсоюзы: необходимо компенсировать больничный с первого дня

Переговоры на эту тему велись уже месяц назад, однако за последнее время уровень заболеваемости коронавирусом в Эстонии ощутимо возрос. Профсоюзы отмечают, что контроль за распространением вируса — главная предпосылка сохранения рабочих мест, поэтому следует максимально снизить риски, когда работники приходят на работу больными, опасаясь потерять рабочее место. Затягивание с принятием нужных решений может отправить экономику в свободное падение, предупреждают профсоюзы.