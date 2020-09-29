Вт, 29.09.2020
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Алексей Навальный

Профсоюзы: необходимо компенсировать больничный с первого дня

Больничный

ФОТО: Arvo Meeks

Центральный союз профсоюзов Эстонии в обнародованном во вторник пресс-релизе напомнил, что ждет от правительства ответа по поводу много обсуждавшегося вопроса о компенсации первых дней пребывания на больничном. 

Переговоры на эту тему велись уже месяц назад, однако за последнее время уровень заболеваемости коронавирусом в Эстонии ощутимо возрос. Профсоюзы отмечают, что контроль за распространением вируса — главная предпосылка сохранения рабочих мест, поэтому следует максимально снизить риски, когда работники приходят на работу больными, опасаясь потерять рабочее место. Затягивание с принятием нужных решений может отправить экономику в свободное падение, предупреждают профсоюзы.

«Мы абсолютно убеждены в том, что для воспрепятствования распространения вируса необходимо компенсировать первые дни пребывания на больничном», - подчеркнул председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.

Профсоюзы напомнили, что первые дни по больничному листу компенсируют  многие банки, министерства и IT-предприятия. Вместе с тем, не компенсируют первые дни болезни в большинстве больниц и домов престарелых.

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