Профсоюзы: необходимо компенсировать нахождение на больничном с первого дня

Центральный союз профсоюзов Эстонии в обнародованном во вторник пресс-релизе напомнил, что ждет от правительства ответ по поводу много обсуждавшегося вопроса о компенсации первых дней пребывания на больничном листе.
Переговоры на эту тему велись уже месяц назад, однако за последнее время уровень заболеваемости коронавирусом в Эстонии ощутимо возрос. Профсоюзы отмечают, что контроль за распространением вируса — это главная предпосылка сохранения рабочих мест, поэтому следует максимально снизить риски, когда работники приходили бы на работу больными, опасаясь потерять рабочее место. Затягивание с принятием нужных решений может сорвать экономику в свободное падение, предупреждают профсоюзы.
«Мы абсолютно убеждены в том, что для воспрепятствования распространения вируса необходимо компенсировать первые дни пребывания на больничном», - подчеркнул председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.
Профсоюзы напомнили, что работодатели компенсируют первые дни по больничному листу во многих банках, министерствах и IT-предприятиях. Вместе с тем, не компенсируют первые дни болезни в большинстве больниц и домов престарелых.