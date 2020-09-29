Хотите быстро найти работу? Сегодня открывается виртуальная Ярмарка труда и карьеры

Уже много лет одним из самых популярных мероприятий для работодателей и соискателей работы является Ярмарка труда и карьеры Эстонской кассы по безработице, которая проходила раз в год в каждом уезде Эстонии. На ярмарке можно установить новые контакты, быстро найти работу и получить помощь в выборе специальности.

Но в этом году ситуация совсем другая – организация контактных мероприятий содержит в себе большие риски, многие решения и идеи перешли в интернет-пространство. Так и Ярмарка труда и карьеры будет в этот раз проходить онлайн в течение четырех дней.

Руководитель услуг кассы по безработице Ливиа Лаас говорит, что содержание виртуальной ярмарки труда предоставляет такие же возможности как и обычная ярмарка. «Работодатели установят на предназначенной для этого платформе свои стенды и будут представлять себя, а также возможности, которые они предлагают», - отметила Лаас и добавила, что на ярмарке обязательно будет информация о вакантных рабочих местах.

На виртуальной ярмарке с работодателями можно общаться в окне чата, по телефону и по электронной почте – способ коммуникации выбирают сами работодатели. Также можно смотреть не всех работодателей Эстонии подряд, а выбрать только работодателей, которые предлагают работу в вашем регионе.

Ярмарка труда и карьеры Кассы по безработице пройдет онлайн с 29 сентября по 2 октября, семинары по карьере будут проходить онлайн, и позднее их можно будет прослушать в записи.

В ходе ярмарки можно по телефону или по видеосвязи получить консультацию по карьере. План консультаций и возможность регистрации можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Также будут проходить интересные семинары, как на эстонском, так и на русском и английском языках. Можно будет получить рекомендации по составлению конкурсных документов, выбору профессии и как справиться с изменениями. Для участия в консультации по карьере и семинарах необходима регистрация.

29 сентября с 10 до 14 часов будет вестись прямая трансляция с семинара по карьере «Есть ли лекарство от (экономического) кризиса?». Все выступления будут с синхронным переводом на русский язык. Трансляция по ссылке: https://videolevels.com/kuidas-ravida-kriisi