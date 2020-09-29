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  • В Эстонии могут запретить открытие новых карьеров на расстоянии менее 2 километров от жилых домов

В Эстонии могут запретить открытие новых карьеров на расстоянии менее 2 километров от жилых домов

Kiviõli Keemiatööstus vähendab sel suvel õli ja põlevkivi tootmist oma karjääris poole võrra.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во вторник на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудит коллективное обращение «Изменение Закона о недрах с целью предотвратить открытие карьеров вблизи жилых зданий». На обсуждение приглашены представители авторов обращения, компетентных учреждений и министерств.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Эрки Сависаара, авторы обращения подняли важный с точки зрения жилой среды вопрос.

«С учетом поднятой проблемы мы должны пересмотреть положения законов, касающиеся планирования. Это позволит нам лучше понять, какое влияние оказывается на окружающую среду, общины, жилую среду, а также найти компенсационные механизмы и другие необходимые меры», – сказал Сависаар. Он добавил, что при планировании карьеров мы должны учитывать как интересы местных жителей и влияние на окружающую среду, так и возможности для экономического развития региона и Эстонии.

Член комиссии по окружающей среде Март Вырклаэв подчеркнул, что местные самоуправления играют важную роль в решении возникших проблем. «Местное самоуправление – это учреждение, которое может и должно отстаивать интересы местных жителей, а также заниматься экономическим развитием региона», – сказал Вырклаэв.

Авторы обращения предложили запретить выдачу разрешений на открытие новых карьеров и смещение границ существующих карьеров по направлению к жилым зонам, если расстояние между карьером и ближайшими жилыми домами будет составлять менее двух километров.

На заседание комиссии по окружающей среде приглашены представитель инициатора обращения, а также представители Союза городов и волостей Эстонии, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства окружающей среды.

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