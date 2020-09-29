Расследующий отмывание денег через Эстонию экс-глава ФБР: могу позвонить Путину в любое время

На прошлой неделе в Эстонию прилетел бывший генеральный директор ФБР Луис Фри, который помогает Эстонской Республике отмыться от подозрений в отмывании денег. Ведущая программы Kuuuurija Катрин Лус оказалась одним из немногих эстонских журналистов, кому удалось поговорит с ним тет-а-тет.
Фри был директором ФБР с 1993 по 2001 год, до этого он был федеральным судьей в Нью-Йорке, а прежде чем стать судьей, десять лет проработал прокурором. И наконец, до этого он пять лет был агентом ФБР.
Под руководством Фри ФБР расследовало нападения на посольства США в Восточной Африке. Фри также руководил расследованием нападения на американский военный корабль Cole в Йемене, в результате которого погибли 38 моряков. Позже выяснилось, что за этим стоит «Аль-Каида».
Фри родом из Нью-Джерси. Его родители - иммигранты из Германии, Италии и Ирландии.
Впервые по поводу отмывания денег в банке Danske с Фри связался работающий в Лондоне инвестиционный банкир из Эстонии Рагнар Мейтерн. Он проработал в этой сфере более 20 лет, руководил проектами как в Citi Group, так и в IMG Bank. Мейтерн окончил Гарвардский университет и работал в Лондоне, Дубае и Нью-Йорке.
"Он сказал мне, что правительство Эстонии ищет американскую юридическую фирму, которая могла бы вести дела как на уровне правительства Эстонии, так и на уровне агентств США, а также расследовать деятельность банков Северной Европы в Эстонии. Он спросил, интересно ли мне это", - рассказывает Фри.
"Мы первым делом убедились, что у нас нет конфликта интересов, а затем сказали, что заинтересованы в этом деле", - отмечает он.
По словам Фри, всего было три юридические фирмы, которые хотели расследовать отмывание денег Danske в Эстонии. "Нам пришлось прислать свое резюме и подробно описать свой опыт в подобных делах. Правительство Эстонии больше всего интересовали контакты нашего бюро с властями США. Особенно с Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам".
Фри говорит, что в его пользу сыграл тот факт, что, будучи прокурором и агентом ФБР, он на протяжении десятилетий сотрудничал с Министерством юстиции США.
"Процесс продолжался до весны этого года, когда нас известили, что мы выиграли этот конкурс, и в июле мы подписали контракт", - продолжает он.
Правительство Эстонии искало юридическую фирму, которая могла бы принести пользу нашей стране от расследования отмывания денег Danske. Ведь эстонское государство может получить часть штрафов и возмещения ущерба, наложенных на скандинавские банки. Юридическая фирма Фри получит от эстонского государства за два года работы 3 миллиона евро.
"Расследование этого дела очень важно как для Эстонии, так и для США. Нам кажется, что представительства северных банков в Эстонии уже много лет активно занимаются отмыванием денег. Мы не говорим здесь об одной или двух транзакциях. Похоже, что эта деятельность уже была бизнес-моделью для этих банков. 250 миллиардов евро, которые прошли через один банк за несколько лет, должны были стать не только красным флажком, это уже скорее привлекающий внимание взрыв".
На вопрос, как Фри оценивает работу Финансовой инспекции Эстонии, которая наряду с Банком Эстонии должна была иметь полную картину движения денег, американский юрист ответил, что не может сейчас ответить на этот вопрос, поскольку не знает достаточно фактов.
"Прежде всего, мы хотим, чтобы Эстония получила признание за сотрудничество и передачу информации властям США. К сожалению, я должен сказать, что репутация эстонского банковского сектора в мире сильно пострадала", - добавляет Луис Фри.
Что думает Фри о том, что массовое отмывание денег через эстонские банки могло быть секретной операцией западных спецслужб по выяснению того, кто и куда переводит российские деньги.
"Я не думаю, что это правда, потому что сам управлял американской спецслужбой. Такая операция была бы слишком сложной, длительной и рискованной", - уверен он.
Фри также добавил, что сотрудничество с Россией может быть очень полезным для Эстонии в данном случае. "В наших интересах получить от них прямую помощь, и это произведет на них лучшее впечатление, поэтому я определенно предлагаю им работать вместе".
Говоря о поставленной перед ним эстонской стороной задаче экс-глава ФБР США признает, что может и не добиться результата. "Но если я его не заполучу, то, вероятно, и никто другой не получит", - прибавляет он.
В ходе интервью Фри упоминает, что с давних пор лично знаком с Владимиром Путиным, который был его визави в ФСБ в те годы, когда Фри занимал пост главы ФБР.
"Знает ли президент Путин, что вы расследуете отмывание денег в России?", - спрашивает Катрин Луст. "Да, он, наверное, читает новости", - отвечает Фри.
"Можете ли вы позвонить Путину в любое время, и он возьмет трубку?"
"Не знаю, возьмет ли он, но я определенно могу ему позвонить", - скромно говорит американский гость, отказываясь, однако, от дальнейших подробностей.