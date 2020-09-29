Расследующий отмывание денег через Эстонию экс-глава ФБР: могу позвонить Путину в любое время

Фри был директором ФБР с 1993 по 2001 год, до этого он был федеральным судьей в Нью-Йорке, а прежде чем стать судьей, десять лет проработал прокурором. И наконец, до этого он пять лет был агентом ФБР.

Под руководством Фри ФБР расследовало нападения на посольства США в Восточной Африке. Фри также руководил расследованием нападения на американский военный корабль Cole в Йемене, в результате которого погибли 38 моряков. Позже выяснилось, что за этим стоит «Аль-Каида».

Фри родом из Нью-Джерси. Его родители - иммигранты из Германии, Италии и Ирландии.

Впервые по поводу отмывания денег в банке Danske с Фри связался работающий в Лондоне инвестиционный банкир из Эстонии Рагнар Мейтерн. Он проработал в этой сфере более 20 лет, руководил проектами как в Citi Group, так и в IMG Bank. Мейтерн окончил Гарвардский университет и работал в Лондоне, Дубае и Нью-Йорке.

"Он сказал мне, что правительство Эстонии ищет американскую юридическую фирму, которая могла бы вести дела как на уровне правительства Эстонии, так и на уровне агентств США, а также расследовать деятельность банков Северной Европы в Эстонии. Он спросил, интересно ли мне это", - рассказывает Фри.

"Мы первым делом убедились, что у нас нет конфликта интересов, а затем сказали, что заинтересованы в этом деле", - отмечает он.

По словам Фри, всего было три юридические фирмы, которые хотели расследовать отмывание денег Danske в Эстонии. "Нам пришлось прислать свое резюме и подробно описать свой опыт в подобных делах. Правительство Эстонии больше всего интересовали контакты нашего бюро с властями США. Особенно с Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам".

Фри говорит, что в его пользу сыграл тот факт, что, будучи прокурором и агентом ФБР, он на протяжении десятилетий сотрудничал с Министерством юстиции США.

"Процесс продолжался до весны этого года, когда нас известили, что мы выиграли этот конкурс, и в июле мы подписали контракт", - продолжает он.

Правительство Эстонии искало юридическую фирму, которая могла бы принести пользу нашей стране от расследования отмывания денег Danske. Ведь эстонское государство может получить часть штрафов и возмещения ущерба, наложенных на скандинавские банки. Юридическая фирма Фри получит от эстонского государства за два года работы 3 миллиона евро.