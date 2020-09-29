Нанятые через эстонские вербовочные фирмы украинцы нелегально работают на стройках Финляндии

Трое работников с Украины - Владимир, Артём и Евгений - после нескольких месяцев работы поняли, что фирма их работодателя задействована в темной схеме с участием еще двух предприятий: одна компания в Эстонии оформляет разрешения на работу и улаживает вопросы социального страхования, вторая компания обеспечивает строителей всеми документами, необходимыми уже непосредственно для работы на финской стройке. Что касается украинского предпринимателя, то он на месте осуществляет контроль над рабочей силой.

Финские строительные компании заключали контракт на субподрядные работы сразу с тремя вышеупомянутыми фирмами, которые на бумаге также имели субподрядный контракт между собой. В итоге, украинским строителям было непонятно, на кого именно они работают.

Строители, не знавшие о том, что в Финляндии они должны получать столько же, сколько и финские рабочие, на практике зарабатывали в несколько раз меньше. Ни о каких сверхурочных ни шло и речи. Письменной документации о зарплате им тоже не предоставляли.

«Нам говорили, что недоплаченные деньги скоро придут или что сначала зарплата идет в Эстонию, а оттуда ее пока не удается перевести. Какие-то отговорки всегда находились», - рассказал Артём.

За два месяца до окончания контракта платить вообще перестали, а предприниматель исчез. По словам Евгения, их работодатель задолжал некоторым из украинцев несколько тысяч евро.

В профсоюзе строителей Финляндии рассказывают, что как только иностранцы открывают рот, то есть жалуются профсоюзным представителям, их увольняют или отправляют в вынужденный отпуск. В Финляндии работает несколько сотен нелегальных строителей – большинство из них украинцы.

По данным Yle, украинцы работают в Финляндии как на больших, так и на маленьких стройках. Например, в Эспоо на строительстве западной ветки метро нелегально задействовали около 50 украинцев.

Полиция, по информации Yle, получила данные о нелегальной эксплуатации почти 20 украинцев. Заявления касаются различных фирм, но во всех заявлениях прослеживается общая схема: рабочих привозят через Эстонию, создаются фиктивные компании, заключаются длинные цепочки субподрядных контрактов.